Як "роблять" політику на балах і молитовних сніданках

Участь президента Петра Порошенка з дружиною в Віденському балу і поїздка українських депутатів і політиків на молитовний сніданок в США викликали суперечки в Україні з приводу ефективності таких заходів для України. Адже Віденський бал - це суто культурна подія, а Національний молитовний сніданок в США - релігійний захід, які ніби як безпосередньо не мають ніякого відношення до політики.

Європейська політика робиться в Віденської ложе

Віденський бал - це не тільки данина традиції і культурний захід. Він є майданчиком неформального спілкування економічної, фінансової та політичної еліти Європи. Багато європейських учасників економічного форуму в Давосі відвідують і Віденську оперу. Тому цей майданчик з успіхом міг використовувати і український президент.

"Якщо заможним європейцям можна нагадати про Україну, про війну, про оборону - значить потрібно їхати туди. Європейська політика, справжня світова політика робиться не тільки в високих кабінетах, не тільки на сніданках, але і в ложах Віденської опери ", - написала в Фейсбук віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

Згідно з традицією, президент Австрії може запросити на Віденський бал тільки одного керівника іншої держави. А то, що в цьому році ним став Петро Порошенко також є ознакою уваги цієї країни до України. А Австрія є однією з впливових країн Євросоюзу про що свідчить той факт, що канцлер цієї країни Себастьян Курц в минулому році очолював в ОБСЄ.

Крім цього, ця країна є однією з найвпливовіших в економічному плані. Австрійські банки нарівні зі швейцарськими є одними з найнадійніших у світі.

З іншого боку, в цій країні дуже сильне проросійське лобі і значно активізувалися ультраправі настрої. Керівництво цієї країни також піднімає питання про скасування санкцій щодо Росії. Так, що Україна дуже зацікавлена в підтримці цієї країни.

І вже вдалося досягти принципової підтримки Віднем введення миротворців на Донбас. "Ми для втілення цього бажання звичайно готові допомогти. Як тільки ця миротворча місія буде створена, буде вирішуватися питання щодо країн-учасників місії. І якщо з українського боку буде прохання або бажання, щоб Австрія теж приєдналася або надала якусь допомогу, то ми з боку федерального уряду проведемо обговорення ", - заявив Курц на спільній з Петром Порошенко прес-конференції у Відні.

Молитовний сніданок - це тільки привід

Національний молитовний сніданок в США також має свій вплив на політику. Сам по собі він призначений для того, щоб американський істеблішмент налагоджував зв'язки між собою і з представниками інших країн.

І українські політики вже давно включилися в цей процес. З одного боку, вони таким чином намагаються потішити своє самолюбство і підняти рейтинг.

Але з іншого - він важливий як привід для відвідин США і контактів з американським політичним істеблішментом. Платні вашингтонські лобісти трактують сніданок для організації зустрічей українських політиків з американськими чиновниками і політиками до або після цього заходу. І на цих зустрічах піднімаються питання двостороннього співробітництва, зондується різниця поглядів, і точки дотику. Саме в цьому і полягає головна цінність молитовного сніданку для іноземних гостей.

Крім цього, до виборів президента України залишилося трохи більше року і головні кандидати на участь в них, намагаються пролобіювати свою позицію і заручиться підтримкою США. Наприклад, Юлія Тимошенко в цьому році відправилася на молитовний сніданок в США за кілька днів до його проведення. Лідер "Батьківщини" вже встигла зустрінеться з представниками Державного департаменту та Конгресу США, спецпредставником США Куртом Волкером.

думка експерта

Володимир Фесенко, політолог

- Віденський бал для австрійських еліт, це щось схоже на молитовний сніданок в США, тільки в більш аристократичній формі. Не думаю, що Порошенко великий любитель балів, але на ньому він мав можливість спілкуватися з представниками австрійської політики, бізнесу і переконувати їх підтримувати Україну. Австрія сама по собі досить-таки впливова країна в Європі, в Відні розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій. А крім цього не варто забувати, що в Австрії дуже сильні проросійські настрої і їх потрібно якось нейтралізувати, переконуючи австрійців.