Азія стала провідним промоутером глобальної торгівлі

Про кончину транстихоокеанського партнерства (TТП) заговорили, коли Дональд Трамп на третій день свого президентства вивів Америку з угоди про вільну торгівлю за участю 12 країн. Проте рік потому, незважаючи на всі очевидні труднощі, блок продовжує існувати.

23 січня залишилися 11 членів, які зустрілися в Токіо, щоб обговорити всі останні деталі. Очікується, що остаточну версію угоди буде підписано в березні, а документ вступить в силу в 2019 р. Це буде один з самих амбітних торгових договорів в світі: всі члени отримають вільний доступ до ринків один одного, захист патентів і екологічні гарантії.

Воскресіння TТП - одне з найбільш малоймовірних подій в рік сюрпризів. Зрештою на Америку припадало майже дві третини з $ 28 трлн річного виробництва всіх членів блоку.

Доступ до гігантського американського ринку переконав інших підписантів відкрити власні ринки. Крім того, відмова Трампа стала сигналом про перспектив відкритості, заснованої на правилах порядку, який до недавнього часу відстоювала Америка.

В останні десятиліття Азіатсько-Тихоокеанський регіон отримав більше користі від цього порядку, ніж будь-який інший куточок світу, але Трамп проголосив принцип багатосторонніх відносин мертвими і пообіцяв підвищити бар'єри в торгівлі. Після цього він закликав Південну Корею переглянути двосторонню угоду про вільну торгівлю.

А на цьому тижні запровадив каральні тарифи на імпортні пральні машини і сонячні батареї, що боляче вдарить по південнокорейським і китайським виробникам.

Незважаючи на цей несприятливий фон, 11 безстрашних країн (Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур і В'єтнам) вирішили не відмовлятися від своєї мети. У листопаді у В'єтнамі їх лідери затвердили ключові принципи оновленої угоди.

Змінилася і назва блоку. Тепер це Всеосяжна і прогресивна угода для транстихоокеанського партнерства (ВПСТП).

Лише незначна кількість (якщо бути точним, то 22) первинних положень були заморожені або змінені. Жертвами в основному стали пункти, на яких наполягала Америка. Так, авторське право скоротилося з 70 до 50 років, а спеціальний захист для біотехнологічних препаратів взагалі скасовано.

Деякі поступки були зроблені і для членів оновленого блоку. Малайзії, наприклад, не доведеться негайно лібералізувати свої державні підприємства. А комуністичний В'єтнам може призупинити дію нових правил, що стосуються вирішення трудових спорів та створення незалежних профспілок, зазначає британський журнал The Economist.

Але як ВПСТП буде працювати, коли принцип багатосторонніх відносин вже не в фаворі? Для деяких членів, включаючи Японію, яка зробила найбільше для збереження договору, існує стратегічний імператив: підтримати старий, заснований на правилах порядок у відсутності Америки.

Посол Сінгапуру з особливих доручень Білахарі Каусікан прогнозує, що Америка в кінцевому підсумку повернеться в блок. Адже ВПСТП (і ТТП до цього) не є звичайною угодою щодо зниження тарифів, що, як стверджує Трамп, змусило Америку покинути його.

Договір створює підґрунтя для встановлення натхнених Америкою стандартів і дає гарантії всьому, від онлайнової торгівлі до креативних секторів. Каусікан вважає, що в недалекому майбутньому американські компанії будуть лобіювати приєднання до ВПСТП.

Інші країни можуть приєднатися до угоди, статут якого дозволяє приймати необмежену кількість членів. Інтерес до блоку вже проявили Південна Корея, Індонезія, Філіппіни і навіть Великобританія.

І ВПСТП - далеко не єдиний торговий договір, який з'явиться в Азії. Японія тільки що уклала всеосяжну угоду з Європейським союзом. Асоціація держав Південно-Східної Азії планує створити велику зону вільної торгівлі за участю Китаю та Індії.

В Азії вільна торгівля більш популярна, ніж в Америці і в більшій частині Європи. Виникає питання: чому. Вважається, що на Заході торгівля створює переможців і переможених; в Азії, що знаходиться на нижчій стадії розвитку, вона в основному створює переможців, хоча деякі отримують більше вигоди, ніж інші.

Однак це не так. Хаотичний розвиток Азії створює багато тих, хто програв. Дуже боляче, коли тебе примушують покинути свою землю, щоб на ній з'явилася плантація олійних пальм або квартал житлових висоток. У малоефективних фермерів, які займаються вирощуванням рису по всьому континенту, є всі підстави бояться вільної торгівлі.

Навіть у надзвичайно успішному Сінгапурі люди вкрай негативно сприймають зникнення кожного орієнтира їх дитинства в будівельній лихоманці. Але до тих пір, поки болісні зміни будуть компенсуватися зростанням добробуту і перспективою кращого завтра, Азія буде нести вище всіх прапор глобальної торгівлі.