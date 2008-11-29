4 способи продовжити життя за допомогою домашніх тварин

Власники домашніх тварин часто говорять, що без своєї кішки, собаки або морської свинки вони б жили набагато гірше, ніж живуть з ними, і додають, що їх улюблені вихованці творять чудеса. Чи так це? Виявляється, так. Вчені підтвердили цю гіпотезу. Зокрвлаема, дослідження показали, що собаки благотворно впливають на здоров'я серця своїх господарів, а якщо говорити про всіх тварин в цілому - тобто цілих чотири аспекти, завдяки яким власники вихованців живуть довше.

Більше руху

Не тільки прогулянка з собаками зараховується за фізичну активність. У порівнянні з тими, у кого немає тварин, ті, у кого вони є, роблять масу додаткових рухів. Піти погодувати вихованця, перевірити, чи достатньо у нього води, перетрусити підстилку, замінити лоток, зайти в магазин за кормом ... Тварини стають приводом для того, щоб їх власник встав і почав рухатися, а це, в свою чергу, позитивно впливає на його здоров'я .

Почуття сенсу

Простіше кажучи, тварини можуть стати тим, заради чого людина з ранку встає. Вони захищають своїх власників від суїциду, так як одним з ключових факторів ризику в його випадку може стати відчуття власної непотрібності. Вихованці потребують своїх господарів, вони звикли, що ті їх годують, поять, вигулюють, гладять - і господарі відчувають за них відповідальність. Опитування літніх людей показало, що вони хвилюються за тих, кого приручили ( «його нікому годувати, крім мене, він помре від голоду» чи «він буде сумувати за мною»), і тому набагато менш схильні до самогубства.

Регулярне зниження стресу

Те, що спілкування з тваринами знімає стрес - відомий факт. Наприклад, коли людина гладить тварину, у нього знижується частота серцебиття, а деякі люди, які відчувають проблеми зі сном, набагато краще сплять, якщо поруч тварина.

Соціальні взаємодії

Тварини - це додатковий привід для соціальних взаємодій. Власники собак спілкуються один з одним, ті, у кого є кішка, з великою довірою поставляться до тих, у кого вона теж є. Навіть якщо у людини немає домашньої тварини, він відчуває себе в більшій безпеці, якщо у його сусідів є вихованці. Тварини допомагають людям відчувати себе менш самотньо і стимулюють їх не проводити час в соціальній ізоляції - а це теж впливає на якість і тривалість життя.