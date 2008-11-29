ФДМУ продав в січні держвласності на 15 млн грн

Фонд держмайна в січні 2018 року продав 156 об'єктів малої приватизації. Всього було продано 156 об'єктів. Фонд державного майна України в січні 2018 р продав державної власності на 15,3 млн грн. Про це вповідомив керівник Фонду Віталій Трубаров. Він уточнив, що із запропонованих 186 об'єктів (дрібні підприємства, приміщення) було продано 156 "Продано пакет акцій Укрхудожпрому, Білоцерківського заводу гумових технічних виробів -з 244 спроби, Об'єднаної інжинірингової компанії. Однак з 17 виставлених підприємств на біржу, продані тільки 2. Інші, загальною вартістю понад 155 млн грн - безрезультатно. Чому так? Тому, що це - підприємства, або непрацюючі, або з боргами які доходять до 100% балансової вартості, або ціна не відповідає очікуванню ринку ", - написав Трубаров. За його словами, новий закон про приватизацію дозволить в разі двох безрезультатних торгів на підвищення ціни проводити аукціон за голландським форматом на зниження. "Це нівелює явище, коли підприємство виставляється на продаж 50, 100 або 200 разів. А буде продано за ринковою вартістю, адже непрацююче підприємство завдає набагато більше шкоди, ніж аукціони на зниження вартості ", - додав глава ФДМУ.