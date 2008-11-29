ЄС профінансує наукові проекти в Україні за програмою Горизонт 2020

В 2018 року 83 організації з України отримають € 17,23 мільйонів на наукові проекти за програмою Євросоюзу «Горизонт 2020». Про це повідомляє прес-служба Представництва ЄС в Україні.

Відзначається, що Україна займає шосте місце серед всіх країн, асоційованих з цією програмою ЄС за кількістю учасників і сумою отриманого фінансування. За цими показниками Україна в три рази випереджає Туніс, Боснію і Герцоговину та Молдову.

Україна стала асоційованим членом програми ЄС «Горизонт 2020» в березні 2015 року. З тих пір, українські організації отримали можливість брати участь в програмі на тих же умовах, що і країни-члени ЄС та інші асоційовані члени. В цілому з України участь в підготовці 915 заявок на суму € 312,81 млн взяли 505 організацій.

Програма «Горизонт-2020» - це основа стратегії економічного розвитку ЄС до 2020 року. Вона покликана забезпечити глобальну конкурентоспроможність Європи. Сумарне фінансування становить майже € 80 млрд.

В рамках програми «Горизонт-2020» Національний університет «Львівська політехніка» отримає € 1,69 мільйонів на втілення свого науково-дослідного проекту, пов'язаного з наноінженерією.