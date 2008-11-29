Методики и особенности хирургического лечения кератоконуса

Хирургическое лечение кератоконуса применяется на тех стадиях, когда оптическая коррекция невозможна. Методики, используемые современными офтальмологами, появились в результате сочетания практического врачебного опыта с изысканиями ученых и инновационными технологиями. В зависимости от степени патологии и индивидуальных особенностей, каждому пациенту предлагается наиболее подходящий вариант хирургической коррекции кератоконуса.

Какие состояния являются показаниями к хирургическому лечению?

Хирургическое лечение может осуществляться на разных стадиях кератоконуса, его применяют в ситуациях, когда консервативное лечение путем коррекции линзами неэффективно. Задача хирургического лечения – остановить развитие заболевания. В некоторых случаях при затягивании с операцией патологический процесс может стать неконтролируемым, и лечение не принесет ожидаемого результата. Для того, чтобы этого избежать, необходим регулярный контроль состояния зрительной системы.

Виды оперативных техник при кератоконусе

В зависимости от стадии и особенностей заболевания, сопутствующих состояний, врач выбирает тот вариант лечения кератоконуса глаза, который будет наиболее эффективным. Применяются следующие виды операций:

Кросс-линкинг;

Имплантация стромальных колец;

Кератопластика;

Пересадка роговицы;

Фемтохирургия;

Кератотомия.

Кросс-линкинг

Этот метод сравнительно новый. Его суть заключается в фотополимеризации стромальных волокон, происходящей при комбинированном воздействии рибофлавина (фотосенсибилизирующего вещества) и ультрафиолета.

Кросс-линкинг может быть инвазивным и трансэпителиальным. В первом случае, эпителий роговой оболочки снимается шпателем, а в другом — с помощью медикаментов повышается его проницаемость. Далее структуры обрабатываются фотосенсибилизирующим препаратом, после чего оказывается воздействие ультрафиолетовым светом.

Важно! В результате процедуры кросс-линкинга укрепляется структура роговицы, повышаются её плотность и эластичность.

Имплантация стромальных колец

Метод заключается в имплантации стромальных колец в толщу роговицы и создании своеобразного каркаса, придающего ей более правильную форму. Кольца для лечения подбираются в соответствии с параметрами пациента. В процессе подготовки к процедуре специалистом производятся замеры кератоконуса, вычисляется его диаметр, положение вершины.

Оперативное вмешательство длится около получаса.

Обратите внимание! Лечение проводится под местной анестезией, что особенно важно для пациентов, которым противопоказан наркоз.

По периметру роговицы формируются каналы, которые служат отверстием для помещения кольца. Особенно эффективен метод при легкой и средней степени развития патологии.

Кератопластика

Данный метод относится к трансплантологическим операциям. Во время вмешательства проводится удаление всех патологически измененных тканей — от верхнего слоя до десцеметовой мембраны. Нижние слои при этом сохраняются, к ним и крепится донорская роговица.

В ходе реабилитационного послеоперационного периода важно следить за глазом, вовремя посещать офтальмолога, соблюдать гигиенические правила и рекомендованный врачом лечебный режим.

Восстановление функций глаза может занять длительное время. Однако эффект от операции достаточно высок и продолжителен.

Если кератоконус достиг значительной степени, может быть проведена пересадка всей роговицы. Для этого используется донорская роговая оболочка, из которой делают специальный лоскут. После операции пациенту назначают медикаментозные препараты для поддержания глаза в нормальном состоянии и усиления лечебного эффекта.

Кератэктомия

В ходе операции кератэктомии на кератоконус оказывается эксимер-лазерное воздействие. Луч лазера выполняет абляцию оболочки в направлении от центра вершины по кругу. Благодаря компьютерным технологиям действие лазера четко ограничивается.

Зона коррекции определяется в зависимости от особенностей как кератоконуса, так и сопутствующей патологии зрения. Таким образом, кроме коррекции деформации роговицы, происходит повышение остроты зрения.

Лечение требует местной анестезии.

Кератотомия

Одним из вариантов лечения является операция радиальной кератотомии, выполняемой с применением различных методик. Суть вмешательства заключается в нанесении на роговицу микроразрезов. Высокие риски и неоднозначная статистика привели к тому, что специалисты редко прибегают к данному виду лечения.

Как видите, существует значительное количество хирургических методов лечения кератоконуса. Предпочтение того или иного в каждом конкретном случае зависит от индивидуального состояния пациента и особенностей течения болезни. Выбор оптимального метода лечения делается только врачом и только после проведения соответствующих диагностических мероприятий.