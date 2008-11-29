Невеликі дози алкоголю очищають мозок від метаболічного "сміття"

Низькі дози алкоголю сприяють зниженню запалення і виведенню з головного мозку токсинів і небезпечних білків.

Те, як спиртне впливає на організм, вивчається вже давно. Мабуть, самі суперечливі дослідження присвячені впливу алкогольних напоїв на мозок. Відомо, що вживання спиртного шкодить мозку в довгостроковій перспективі, але з іншого боку, алкоголь покращує пам'ять і здатність до навчання.

Американські вчені в черговий раз довели, що вживати - важливо помітити, в помірних дозах - корисно для здоров'я. Фахівці з Медичного центру Університету Рочестера заявляють, що пара келихів вина в день допоможе не просто розслабитися і відволіктися після напруженого дня, а в прямому сенсі очистити мозок.

Виявляється, низькі дози алкоголю сприяють зниженню запалення і виведенню з головного мозку токсинів і небезпечних білків, пов'язаних з хворобою Альцгеймера.

"Тривале споживання надлишкової кількості етанолу, як відомо, справляє негативний вплив на центральну нервову систему. Однак в цьому дослідженні ми вперше показали, що низькі дози алкоголю потенційно корисні для здоров'я мозку, а саме - покращують його здатність видаляти відходи", - розповідає провідний автор дослідження Маїк Недергор (Maiken Nedergaard).

Її команда зосередилася на вивченні складної глімфатіческой системи (glymphatic system), яка виводить з мозку токсини. Власне, Недергор разом з колегами вперше і описала цю систему.

Дослідники встановили, що спинномозкова рідина, яку "зберігає" головний мозок всередині черепа, вливається в черепну коробку і викачується назад, виводячи з собою все метаболічне "сміття", що накопичилося між клітинами.

Серед цих відходів - -білки і бета-амілоїд. І ті, і інші відомі тим, що можуть накопичуватися в липкі бляшки, які "душать" нейрони і сприяють розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції.

Інші роботи показали, що лімфатична система більш активна під час сну (і на процес очищення мозку впливає стан людини уві сні); крім того, стало відомо, що при інсульті або травмі ця корисна система очищення пошкоджується, а ось вправи, навпаки, допомагають її відновити.

В ході нової роботи автори також стежили за лімфатічною системою і змінами, які відбуваються при хронічному алкоголізмі і помірному вживанні спиртного. Випробування проводилися на мишах.

Вивчаючи мозок тварин, які тривалий час змушені були "міцно випивати", фахівці спостерігали високі рівні молекулярного маркера запалення, особливо в клітинах, які називаються астроцитами (вони є ключовими регуляторами лімфатичної системи). Також було відзначено порушення когнітивних здібностей і моторних навичок гризунів.

Тим часом друга група споживала невеликі дози спиртного (аналогічні 2,5 одиницям алкоголю в день на одну людину - це приблизно 75 мілілітрів горілки). У цих тварин спостерігалося набагато менше запальних маркерів, а їх лімфатична система більш ефективно очищала мозок від відходів.

Цікаво, що результати другої групи виявилися кращими, ніж дані третьої групи - контрольної, в якій були миші-непитущі. Хоча когнітивні і моторні функції в третій і другій групі були однаковими.

Результати роботи, опублікованій у виданні Scientific Reports, говорять самі за себе: користь невеликих доз алкоголю для мозку очевидна. Автори також зазначають, що, ймовірно, постійне і помірне вживання алкоголю покращує загальний стан здоров'я мозку.

Крім того, раніше з'ясувалося, що алкоголь - знову ж в обмежених кількостях - корисний для серця і для здоров'я в цілому.