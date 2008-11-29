Нацбанк України очікує небезпечного зниження резервів

Нацбанк України прогнозує зниження золотовалютних резервів до 2020 р до $ 18,6 млрд. Це в 1,6 рази менше, ніж радить МВФ для стабільності економіки країни. Регулятор не може збільшити резерви без допомоги МВФ.

МВФ рекомендує Нацбанку України збільшити резерви до $ 30 млрд, щоб забезпечити захист країни від зовнішнього впливу: падіння цін на сировину, кризи на фінансових ринках.

У 2018-2020 рр. дефіцит поточного рахунку збережеться на рівні 3% від ВВП, прогнозує регулятор. Поліпшення споживчих настроїв населення призведе до зростання імпорту. Експорт зростатиме повільнішими темпами, ніж імпорт.

Але зростання зарубіжних надходжень від українців, які виїхали на заробітки з країни, дозволить уповільнити зростання дефіциту торгового балансу.

МВФ в 2018 р видасть кредит і допоможе збільшити міжнародні резерви України з $ 18,8 млрд до $ 20,5 млрд (або 3,7 місяців покриття імпорту майбутнього періоду), прогнозує Нацбанк України.

"Однак в 2019 і 2020 рр. Через пікові виплати за зовнішнім державним боргом очікується формування дефіциту зведеного рахунку платіжного балансу, внаслідок чого до кінця 2020 р резерви знизяться до $ 18,6 млрд (або 3,0 місяця імпорту майбутнього періоду). Ключовим припущенням цього прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF в 2018 р і підписання нової програми в 2020 р (і отримання за неї $ 2 млрд протягом цього року) ", - відзначається в прогнозі Нацбанку.

"Це дозволить зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозному горизонті", - зазначає український регулятор.

Нацбанк України попереджає: в 2019 і 2020 рр. будуть пікові виплати за зовнішнім державним боргом України, і "очікується формування дефіциту зведеного платіжного балансу і скорочення міжнародних резервів". Тому країні доведеться знову позичати.