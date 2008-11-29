Тіньова економіка України становить 45% - МВФ

МВФ оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в 44,8%.

Про це йдеться в доповіді економіста Леандро Медіни з африканського департаменту МВФ і Фрідріха Шнейдера з Університету Кеплера (Лінц), передає Українська Правда.

Так, згідно з розрахунками, середній розмір тіньової економіки України оцінюється в 44,8% ВВП.

Дослідження охоплює період з 1991 року по 2015 рік і показує, як змінювався показник з року в рік.

Починаючи з 1991 року, коли тіньова економіка України оцінювалася в 38,96% ВВП, показник безперервно зростав до 1998 року, досягнувши пікової позначки в 57%.

Низхідна тенденція спостерігалася до 2008 року - показник знизився до 36,65%.

Фінансова криза стала причиною "відскоку", і протягом 2009-2014 років рівень тіньової економіки коливався в межах "39,2% - 43,5%".

У 2015 році, крайній в дослідженні, українська тіньова економіка оцінювалася на рівні 42,9%.

Для порівняння, в розвинених країнах показник знаходиться в межах від 7% до 15% ВВП (США, Нідерланди, Японія, Швейцарія, Сінгапур).

Автори використовували визначення Організації економічного співробітництва і розвитку 2016 року, яка враховує в "неспостережуваних" секторах економіки, в тому числі, незаконну активність (виробництво ВВП, що припадає на чисто кримінальну діяльність), "статистичне підпілля" (законну, але не обчислюється статистикою), виробництво для власних потреб домогосподарств, методи явно враховують і "тінь", створене для відходу від податків.

В основу роботи Медіни і Шнейдера покладені три моделі MIMIC (дозволяє враховувати кілька факторів і частково зняти проблему "подвійного рахунку" тіньової економіки, яка сильно спотворює оцінки), попиту на грошовому ринку (CDA) і "обліку передбаченого значення" (Predictive Mean Matching, PMM).

Нагадаємо, в звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи було відзначено, що "Україна стоїть перед значними ризиками в питанні відмивання коштів через корупцію і незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство".

Україна втратила $ 1 млрд через націнки на газ

Україна втратила близько $ 1 млрд, переплачуючи за російський газ, який був перекуплений нею у європейських постачальників з націнкою, повідомив колишній глава департаменту фінансового контролю Міноборони України Максим Гольдарб.

Гольдарб не тільки повідомив про підрахунки збитків від відмови України купувати паливо у Росії безпосередньо, але і звинуватив президента країни Петра Порошенка в популізмі, цитуючи його висловлювання про "позбавлення від газової голки Росії".

Колишній чиновник також нагадав, що раніше на офіційному сайті "Нафтогазу" був лічильник, який відмірював кількість днів, що Україна прожила без російського газу.

Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив надію, що Київ за три-чотири роки зможе самостійно забезпечувати себе газом.

В інтерв'ю українському телеканалу Гройсман заявив, що хоче, щоб за три-чотири роки Україна стала країною, яка забезпечить себе власним газом.

"Як тільки це станеться, ми на 20-30% зможемо зменшити ціну газу", - розповів Гройсман.

Нагадаємо, що Україна в листопаді 2015 р припинила закупівлю газу безпосередньо у Росії. У 2016-2017 рр. Київ не використав російський газ при підготовці до опалювального сезону, замість цього закачує газ, який був куплений по реверсу в Європі.