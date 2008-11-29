Світові багатії втратили за день $ 114 млрд

Напередодні основні фондові індекси США впали на 3,8-4,6%. Ларрі Пейдж і Сергій Брін втратили за день по $ 2,3 млрд. Обвал американських фондових індексів у понеділок привів до того, що 500 найбагатших людей світу втратили $ 114 млрд активів, випливає з даних Bloomberg Billionaires Index (BBI). Як повідомляє Bloomberg, найсильніше це вплинуло на інвестиційну компанію Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - він втратив $ 5,1 млрд. Близько $ 3,6 млрд втратив засновник Facebook Марк Цукерберг, а засновник Amazon Джеффа Безоса $ 3,3 млрд. Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін втратили за день по $ 2,3 млрд, а засновник Microsoft Білл Гейтс - $ 2,25 млрд. Нагадаємо, в понеділок основні фондові індекси США впали на 3 , 8-4,6% на тлі побоювань з приводу зростання прибутковості облігацій США. Dow Jones втратив 4,6%, склавши 24345,75 пункту, S & P 500 - 4,1%, опустившись до 2648,96 пункту, Nasdaq - 3,78%, до 6967,53 пункту. Dow Jones впав нижче позначки в 25000 пунктів, а за підсумками дня - на 1 175 пунктів, що є максимумом за всю історію індексу. У процентному співвідношенні це максимальне падіння з серпня 2011 року.