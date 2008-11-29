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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Україна посилить кордон з Молдовою
На українсько-молдовському кордоні в межах Вінницької області створюються нові прикордонні підрозділи.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прес-секретар Могилів-Подільського прикордонного загону Людмила Катеринич.
«На українсько-молдовському кордоні на території трьох районів Вінницької області - Могилів-Подільського, Ямпільського та Піщанського - з метою збільшення щільності охорони кордону незабаром будуть розгорнуті нові прикордонні підрозділи Могилів-Подільського прикордонного загону. Йдеться про відділення прикордонної служби «Яруга», «Михайлівка» та «Грабарівка», - повідомила Катеринич.
За її словами, створення нових підрозділів є одним із стратегічних завдань, визначених Концепцією розвитку Державної прикордонної служби України. Крім того, в ході реформування, за рахунок скорочення чисельності адміністративного апарату, кількість посадових осіб, які будуть охороняти державний кордон, буде збільшено.
Відкриття нових прикордонних відділень відбудеться протягом 2-3 кварталу поточного року.
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