В'ятрович заявив, що декомунізацію в Україні майже завершили

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні декомунізація фактично завершена.

- Декомунізація в контексті позбавлення від символів тоталітарного режиму фактично завершена. У нас відбулося перейменування населених пунктів - близько тисячі. Це майже все, - розповів В'ятрович.

Він пояснив, що після перейменування виявилися 9 або 10 неочевидних комуністичних назв, які, тим не менш, підпадають під дію закону про декомунізацію.

За даними В'ятровича, в Україні демонтували майже всі пам'ятники Леніну.

- Пам'ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно все, тому що значна частина цих пам'яток просто не знаходиться ні на яких обліках. Це може бути пам'ятник на території якогось заводу, про який вже ніхто не пам'ятає, на території якогось села, про який ніхто не пам'ятає. Відповідно ми можемо реагувати тільки за фактом виявлення цих пам'ятників. З тих пам'ятників, які ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже немає, - розповів він.

Нагадаємо, що в квітні 2015 року Верховна Рада прийняла законопроект про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборонила їх пропаганду і символіку.