Чому епідемії грипу починаються і чому закінчуються?

Зима закінчується, незабаром настане рання весна - час, коли майже кожен рік починається епідемія грипу і ГРВІ. Осінні місяці також дають додаткову статистику захворюваності цими небезпечними інфекційними хворобами. Можна сказати, що в наших широтах (Європейська частина СНД, Сибір і Далекий Схід) більшу частину календарного року існує ризик заразитися грипом і ГРВІ.

З давніх часів людство страждало від епідемій грипу. Перший опис грипоподібних симптомів було зроблено ще Гіппократом в 412 році до нашої ери. Грип та ГРВІ лідирують за кількістю випадків серед інфекційних захворювань і складають 95% від всіх хвороб.

Протягом всієї історії епідемії грипу забирали безліч людських життів. Навіть зараз, в XXI столітті, коли знайдені препарати, що впливають на вірус грипу (наприклад, ремантадин), а також засоби, що полегшують симптоми хвороби, грип залишається небезпечною важкою ускладненою інфекцією, ефективним засобом профілактики якої є вакцинація.

Вірус грипу процвітає, з ним складно боротися, так як грип відомий своєю мінливістю. Кожні 2-3 роки виникають нові різновиди вірусу. Крім здатності викликати ускладнення (наприклад, ураження верхніх дихальних шляхів і легенів), вірус грипу сприяє загостренню хронічних захворювань: викликає порушення кровообігу мозку, змінюється робота серцево-судинної системи, знижуються захисні сили організму, викликає загальна інтоксикація, як наслідок, може викликати розвиток ревматоїдного артриту через порушення роботи імунної системи.

Чому вірус грипу швидко поширюється і викликає часті епідемії?

Невеликий інкубаційний період, повітряно-крапельний шлях передачі, наявність високої сприйнятливості у більшої частини населення - всі ці фактори сприяють захворюваності на грип.

У сучасному світі спалах захворюваності на грип в будь-якій місцевості швидко поширюється на сусідні території через соціальні умов життя населення. Сучасний спосіб життя, пов'язаний з тісними контактами і частим, швидким переміщенням транспортом, призводить до охоплення епідемією не тільки сусідні країн, а й цілі континенти.

Серед сезонних епідемій розрізняють пандемії - масштабні за своїм охопленням спалахи захворюваності на грип, які становлять небезпеку для всього людства. Вченими встановлено, що загроза чергової пандемії збігається з посиленням сонячної активності. Потік електромагнітних хвиль і спалахів на Сонці має прямий вплив на поширення грипу по всій планеті.

Виниклі епідемії грипу закінчуються, поширення вірусу зупиняється.

Чому ж припиняється епідемічний процес?

Одна з головних причин зупинки епідемії грипу - це вакцинація населення. Крім того, після зростання захворюваності, збільшення тяжкості епідемії формується колективний імунітет, що захищає популяцію людства від подальшого розвитку інфекції.

Одночасно з вірусом грипу під час епідемії циркулюють різні віруси, що викликають ГРВІ. У чому ж відмінність між захворюваністю на грип та ГРВІ? При ураженні вірусом грипу, як правило, спостерігаються симптоми сильної інтоксикації, висока температура, більш тривалий перебіг, у порівнянні з ГРВІ, більш часті і важкі ускладнення. Достовірно відрізнити вірус грипу від вірусів ГРВІ допоможе лабораторна діагностика.

Грип належить до тих інфекцій, розвиток яких можна попередити. Проявіть свідомість, зробіть щеплення. Участь у загальної імунізації щепленням - це внесок кожного з нас в попередження поширення грипу.