Як боротися із залежністю?

Пошукова система Google недавно опублікувала дані про небувалий сплеск числа пошукових запитів, пов'язаних з клініками для лікування залежностей в США, де зараз продовжує розгортатися найбільша в історії держави епідемія опіатної залежності. У Великобританії рівень смертності внаслідок алкогольної і наркотичної залежності досяг історичного максимуму.

В Україні офіційна статистика не відображає ситуацію із залежністю з цілого ряду причин. Перш за все, переважна більшість людей, які зіткнулися з цією проблемою, уникають постановки на облік. Це цілком зрозуміло, оскільки в нашій країні постановка на облік наркологічної служби тягне за собою серйозні наслідки - від необхідності вказувати цю інформацію при працевлаштуванні до позбавлення водійських прав.

Що стосується смертності в результаті вживання алкоголю або наркотиків, тут об'єктивну статистику не отримати через те, що офіційна причина смерті «алкогольна інтоксикація» - це лише вершина айсберга. Насправді, щоб отримати повну картину, важливо також враховувати хронічні захворювання, що розвиваються на тлі тривалого вживання: інсульти, інфаркти, нещасні випадки, отруєння в результаті несумісності з різними лікарськими препаратами.

Так що ж таке залежність? Вчені досліджують, чому одні люди більш схильні до залежностей, ніж інші. Але на даний момент неможливо виділити конкретну причину виникнення залежності: це можуть бути генетичні фактори (приблизно 50% схильності), соціокультурне середовище, психічні розлади і багато іншого.

Залежність може розвинутися на тлі різних чинників. Серед найпоширеніших видів залежності можна виділити нікотинову, алкогольну, наркотичну, ігрову, сексуальну, а також порушення харчової поведінки, зокрема, компульсивне переїдання, яке відносять до харчової залежності.

Як так виходить, що стільки різних речей можуть стати об'єктом залежності? Вся справа в нейронних зв'язках, які формуються в головному мозку. Коли формується залежність, змінюється нейротрансмісія - циклічний процес, при якому нейрони отримують і передають інформацію за допомогою групи речовин під назвою «нейромедіатори». В процесі задіюється система винагороди, що призводить до змін в пріоритетах і системі цінностей. Саме з цієї причини залежність визнана хронічним захворюванням - не відсутністю волі або слабким характером.

Це лікується?

Залежність офіційно віднесена до хронічних захворювань, і в даному випадку під лікуванням мається на увазі тривала ремісія - протягом всього життя.

Сьогодні фахівці з усього світу сходяться на думці, що лікування залежності має включати дві обов'язкові складові: медикаментозну терапію і психологічну реабілітацію.

На першому етапі лікування головне завдання - зняти гострий абстинентний синдром. Це стан, викликаний різким припиненням вживання. Без адекватної медикаментозної терапії та спостереження фахівців воно може привести до серйозних ускладнень, аж до летального результату.

Однак якщо зупинитися на цьому, ймовірність повернення до вживання дуже висока. Справа в тому, що залежність зачіпає практично всі сфери життя людини, і рішення проблем, пов'язаних з фізичним станом - це тільки початок. Тому наступний етап - реабілітація. Тут людина розбирається з внутрішніми конфліктами, які призвели до вживання.

На що звернути увагу?

Важливо критично підійти до вибору такого закладу. Серед питань, які слід задати в першу чергу - в яких умовах буде проходити лікування залежності та які фахівці будуть працювати з клієнтом на кожному етапі? Якщо з умовами все досить просто - завжди можна домовитися про те, щоб заздалегідь приїхати і подивитися клініку і реабілітаційний центр, то з другим питанням все не так очевидно.

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Професійна допомога в рішенні проблем залежності, будь то алкоголь або наркотики, дійсно коштує дорого. Ціни варіюються залежно від регіону. Для багатьох людей висока вартість може довгий час залишатися серйозною перешкодою. Однак варто враховувати, що вживання часто супроводжується ще більшими витратами.

Тут мова йде не тільки про гроші, які залежна людина витрачає на алкоголь і наркотики - важливо брати до уваги витрати на лікування захворювань, що виникають на тлі вживання, проблеми з законом, втрату працездатності, борги. Це величезний пласт проблем, який можна уникнути, вчасно звернувшись за допомогою. Саме тому час грає визначальну роль - це той випадок, коли на рахунку кожна хвилина.