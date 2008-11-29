Розчарування Заходу: Ситник «порадував» ефективністю НАБУ в 0,2%

Про президентські амбіції глави НАБУ, за експертної думки, мова більше не йде - немає вагомих результатів. Сам Артем Ситник каже про перешкоди, нападкb влади, про спроби його позбутися. Хоча звільнити його не можна - немає аудиту.

«Західні партнери не очікували»

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що влада намагалася знищити НАБУ. Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким.

Рапортуючи про свою роботу Ситник сказав: «Представники влади, правоохоронних органів зробили все в другому півріччі 2017 року, щоб зруйнувати бюро, усунути його керівництво зі своїх посад».

За словами Ситника, незважаючи на це, бюро працює, має підтримку громадськості і міжнародних партнерів. Поки Ситник представляв свій звіт, стало відомо, що один з кандидатів на посаду аудитора НАБУ - американський прокурор українського походження Марта Борщ - зняла свою кандидатуру. Вона вважає за краще стати адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка.

Політолог Олексій Якубін вважає, що в очах західних партнерів ідея створення в Україні незалежного органу, який повинен боротися з корупцією провалилася.

«Коли наші західні партнери створювали НАБУ, то не очікували такої високої політизації цього органу. Вони не очікували, що працівники бюро будуть не тільки погоджувати кроки з Заходом, зокрема з США, але і будуть вести свою політичну гру », - сказав політолог.

Слід зазначити, що Рада може звільнити керівника бюро при наявності таких підстав, як-то: обвинувальний вирок суду, припинення українського громадянства або виїзд за межі країни на постійне місце проживання, отримання громадянства іншої держави.

Крім того, главу НАБУ можна звільнити, за суміщення посад, за порушення терміну подачі е-декларації, і головне - при наявності негативної оцінки (аудиту) діяльності відомства і його керівника.

Аудит має проводити комісія в складі трьох осіб, яких призначають Президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів. Поки призначений тільки один аудитор від Кабміну. Президент і парламент ще не призначили аудиторів, тому звільнити Артема Ситника не можна.

«Багато хто не вірив, що цей звіт буду представляти саме я. Останні півроку - це були безпрецедентні спроби тиску на НАБУ, безпрецедентні спроби знищити наші інститути - і антикорупційну прокуратуру, і Антикорупційне бюро », - говорить глава НАБУ.

Нагадаємо, що в ході публічного конфлікту між силовими органами генпрокурор Юрій Луценко в Раді заявив на адресу Ситника, що тому доведеться понести кримінальну відповідальність за допущені в роботі промахи. Йшлося про процедуру набору співробітників, відсутності ліцензії на «прослушку» і т.п.

Олексій Якубін вважає, що головна проблема НАБУ полягає в тому, що воно не стало нейтральним органом. Крім того, його працівники демонструють непрофесіоналізм.

«Замість того щоб працювати за діючими нормами, вони намагаються придумати свої правила. У підсумку ми бачимо, що як тільки доходить до суду, справи часто розпадаються. Суми, які надаються НАБУ з держбюджету, йдуть на піар »- сказав політолог.

Скільки ж держава витрачає на утримання НАБУ? Бюджет агентства в 2015 році становив 248 млн. грн. У 2016 році - 488, 5 млн. грн., В 2017 на утримання НАБУ виділили 773,5 млн. грн.

Тобто, за три роки агентство отримало понад півтора мільярда гривень. Тепер Ситник відзвітував в тому, що за весь час роботи, завдяки роботі детективів і прокурорів було відшкодовано державі збитків на суму понад 250 млн. грн. Таким чином, НАБУ повернуло державі близько 16% від суми, витраченої на його утримання.

З цих грошей 117 млн. грн. НАБУ видобуло в 2017 році. Однак розмір збитків і за шкоду, заподіяну корупційними злочинами, склав 153 млрд. грн. Таким чином, за рік НАБУ повернуло до держбюджету лише 0,17% коштів, розкрадених корупціонерами.

Ситник наголошує, що ефективним інструментом боротьби з корупцією повинно було стати електронне декларування. Але Нацагентство з питань запобігання корупції не проводить перевірку декларацій.

Політолог Вадим Карасьов вважає, що це не пояснює відсутність вагомих результатів антикорупційної діяльності.

«Раніше говорили, що відсутність Антикорупційного суду заважає боротися і не дає продемонструвати результати роботи антикорупційних органів. Оскільки ситуація зависла, а якось відповідати треба, то заявляють, що НАПКА не справляється з роботою »- зазначив він.

Політолог вважає заяву про те, що НАПКА є слабкою ланкою в боротьбі з корупцією, спробою зняти відповідальність з НАБУ.

А Олексій Якубін нагадує, що найгучніші справи НАБУ, такі справа екс-глави УКРІНФОРМ Романа Насирова або справа народного депутат Миколи Мартиненка закінчилися нічим.

«Великої риби» НАБУ не зловили. Результатів роботи небагато. Але найгірше, що члени НАБУ бачать продовження своєї кар'єри в політиці », - резюмував політолог.

Відзначимо, що раніше писали про президентські амбіції Ситника. Зокрема, політолог Руслан Бортник допускав, що той може балотуватися, заручившись підтримкою Заходу. Ситник же спростовував такі припущення.

Зараз він не демонструє амбіцій. А заявляє, що влада, мовляв, і далі намагатиметься знищити НАБУ.