У чому причини обвалу фондового ринку США?

За минулий тиждень, біржовий промисловий індекс Dow Jones (D. J. I. A.) впав більш ніж на 1000 пунктів, найбагатші люди планети втратили за кілька днів близько $ 150 млрд.

D. J. I. A. це індекс, в який входить 30 найбільших американських компаній, акції яких торгуються на біржі.

Кріс ГАЕС з MSNBC написав: "фондовий ринок це не економіка", повторивши цей вислів кілька разів. Тим не менш, це не робить цю мантру правдивою, зазначає Vanity Fair, адже фондовий ринок є одним з кращих барометрів економіки.

Ринок акцій, як і ринок облігацій, який в чотири рази більше, насправді в реальному часі відображає те, як сотні мільйонів людей по всьому світу оцінюють перспективи економіки США на основі діяльності тисяч компаній. І мова йде не тільки про оцінки, а про те, наскільки вони готові підкріпити це грошима (НЕ біткоіни), зауважує видання Vanity Fair.

В виданні наводиться багато причин для корекції, включаючи те, що ринок вже росте практично 10 років, також близько десяти років Федеральний резерв проводив політику нульової ставки, що штучно утримувала процентні ставки на низькому рівні. З цією метою Федеральний резерв скуповував облігації на трильйони доларів, що стимулювало попит на облігації і підвищувало їх ціну. Припинення політики нульових ставок і зміни в оподаткуванні минулого грудня, означало зменшення попиту на облігації.

Достеменно невідомо, що спонукало до розпродажу акцій і облігацій. Можливо, очікування зростання інфляції, збільшення ціни на сировинні товари, прийняття податкового закону, падіння інших видів активів привело до корекції.

Можливо, турбуватися не варто. Корекції на 4 відсотки і більше на фондовому ринку є здоровим процесом, особливо після надзвичайного росту, який ми бачили з березня 2009 року, відзначає видання.

Аналітиків більше турбує Дональд Трамп і загрози настання можливих криз. Не має сенсу намагатися оцінити ризики під час конституційної кризи, або ризики ядерної війни, відзначає видання.

Тим часом падіння на американському фондовому ринку потягнуло вниз і ринки Азії і Європи.