Знання декількох мов допоможе мозку протистояти серйозним захворюванням

Нова мотивація вивчити ще одну мову: володіння кількома мовами може вберегти від небезпечних захворювань.

Канадські фахівці Університету Конкордія проаналізували дані сканування мозку людей, які розмовляють однією або кількома мовами. Важливий нюанс: всім випробовуваним раніше був поставлений діагноз хвороба Альцгеймера, або у них спостерігалися легкі когнітивні порушення.

Більш ранні роботи, сфокусовані на цій темі, працювали лише зі здоровими молодими або дорослими людьми, на цей раз вчені звернулися до іншої групи осіб.

Дослідницька група під керівництвом професора Наталії Філіпс (Natalie Phillips) вивчала дані МРТ-сканування всього мозку у 94 чоловік. 34 з них знали одну мову і мали легкі когнітивні порушення, у інших 34 учасників були такі ж порушення, але знали вони більше однієї мови.

Крім того, серед випробуваних було 13 осіб з хворобою Альцгеймера, вони володіли однією мовою, і така ж кількість людей з тим же діагнозом, але знали більше однієї мови.

Фахівці особливо цікавилися областями, контролюючими мову і пізнавальні здібності, у фронтальній частині мозку, а також структурами медіальної скроневої частки, пов'язаної з пам'яттю. Всі ці області, кажуть вчені, атрофуються у людей з легкими когнітивними порушеннями і хворобою Альцгеймера.

Автори виявили, що у учасників, що володіють не однією мовою, товщина і щільність тканин в цих областях була більше в порівнянні з пацієнтами, що знають одну мову.

Виявилося, що знання другої мови може допомогти компенсувати наслідки дегенеративних розладів головного мозку. Простіше кажучи, володіння більш ніж однією мовою може уповільнити швидкість погіршення когнітивних здібностей у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

На думку Філіпс, висновки роботи зміцнюють ідею, що володіння кількома мовами і пов'язані з цим когнітивні і соціокультурні переваги співвідносяться з пластичністю мозку.

Результати дослідження представлені в науковому виданні Neuropsychologia.