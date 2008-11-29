В Україні в 2018-му ціни на продукти зрівняються з європейськими

Експерти відзначають, що українці більшу частину своїх доходів витрачають на їжу, в той час як в Європі на це у громадян йде близько 20% доходу.

В Україні ціни на продукти практично зрівнялися з європейськими і продовжують рости, і все це на тлі того, що зарплати в українців залишаються одними з найнижчих в Європі.

Так, наприклад, ціни в польських супермаркетах на молоко 3,2% жирності складають 2,20 злотих за 1 л (більше 18 грн), яйця середнього розміру коштують 6 злотих за десяток (близько 50 грн).

У найдешевшому супермаркеті Німеччини кілограм курятини коштує менше 1 євро, яйця - 1 євро 30 центів. Рукола - менше половини євро (приблизно 15 грн).

Фрукти в польських супермаркетах набагато дешевше, ніж в київських.

Експерти відзначають, що українці більшу частину своїх доходів витрачають на їжу, в той час як в Європі на це у громадян йде близько 20% доходу. При цьому середня зарплата в Україні становить 18% від середніх заробітків у Польщі, 7,5% - від заробітків у Франції і 62% - в Білорусі.

Зростання цін в останні роки відбувалося тому, що після підписання Асоціації з ЄС був порушений паритет між низькими зарплатами та цінами на енергоносії, послуги ЖКГ, які дотуються за рахунок держави, і було скасовано держрегулювання цін на соціальні продукти.

У 2018 році в Україні очікується підвищення ставок акцизних зборів на тютюнову і алкогольну продукцію, що приведе до подальшого подорожчання. Зросте ціна і на паливо. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Тютюнова продукція зросте в ціні через продовження підвищення Урядом України ставок акцизних зборів (зокрема в рамках взятих Україною зобов'язань щодо гармонізації ставок тютюнових акцизів до рівнів акцизного навантаження в ЄС). За даними НБУ, тютюнова продукція виросте на 18 відсотків, алкогольна - на 11 відсотків у 2018 році, і на 9-13% - в наступних періодах.

Прогноз зростання цін на паливо (10,8 відсотків в поточному році з уповільненням до 5,0-5,5 відсотків в рік в подальшому), як раніше, грунтується на зміні світових цін на нафту в гривневому еквіваленті.