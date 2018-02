Допомога магнію при безсонні

«Проблеми зі сном? Допоможе магній », - напевно ви хоча б раз чули щось подібне, а потім думали, чи не почати вам приймати магній, щоб висипатися. Але чи правда це працює? Дослідження дійсно виявили деяку зв'язок між низьким рівнем магнію - мінералу, який грає важливу роль у багатьох процесах в організмі - і розладами сну. Але якщо ви турбуєтеся про те, що зіткнулися з нестачею магнію, найкраще направити свої зусилля не на прийом БАДів, але на зміну дієти.

«Існує дуже небагато доказів, що магній у великих дозах, які можна отримати з добавок, дає нам якісь переваги», - говорить The New York Times Радж Дасгупта (Raj Dasgupta), професор Університету Південної Каліфорнії (University of Southern California) і визнаний експерт в області сну. При цьому мінерал міститься в продуктах як рослинного, так і тваринного походження. А наші нирки обмежують виведення магнію з організму, так що його недолік - явище досить рідкісне, якщо людина здорова.

На що важливо звернути увагу в раціоні: стежте за тим, щоб ви споживали досить зелені, горіхів, бобових, бананів і цільних зерен, а також риби, курки і яловичини. Втім, не можна заперечувати, що для деяких людей додаткове введення магнію в організм (знову ж таки, за допомогою їжі) може бути корисно. Це, в першу чергу, люди похилого віку, а також люди, які страждають на діабет другого типу, захворюваннями шлунково-кишкового тракту або які ведуть боротьбу з алкогольною залежністю.

«Дефіцит магнію пов'язують з високим рівнем стресу, постійним нервовим напруженням, неспокоєм, неможливістю розслабитися. Тобто, з ключовими компонентами хорошого сну », - додає Дасгупта. Експерт зазначає, що магній взаємодіє з нейротрансмитерами, які сприяють більш якісному і міцному сну, так що цей елемент і правда важливий для кожної людини.

В ході невеликого дослідження, проведеного в Тегерані за участю 43 осіб похилого віку, які випадковим чином кожен день приймали 500 мг магнію протягом 8 тижнів, вдалося встановити, що ті, хто приймав добавки з магнієм, засинали швидше і проводили більше часу в ліжку. При цьому час сну у них зовсім не обов'язково був більшим, ніж у другої-групи. Інше дослідження, проведене майже 20 років тому за участю всього 10 чоловік, показало, що добавки з магнієм допомагали людям з синдромом неспокійних ніг спати краще і довше.

Але, як всі ми чудово розуміємо, щоб говорити про масштабний вплив магнію в добавках на сон, досліджень повинно бути більше, та й вибірка в них повинна бути більш вражаючою. Так що якщо ви твердо вирішили приймати магній в таблетках, обов'язково поговоріть про це з терапевтом, щоб виключити можливі ризики.

Те ж саме слід зробити, якщо ви просто підозрюєте у себе дефіцит магнію. Тому що самодіагностика і самолікування можуть призвести до судом в шлунку, нудоті і діареї, якщо ви не будете обережні. Повторимося: включення в раціон великої кількості зелені, горіхів і продуктів з цільного зерна виявиться кращим з можливих рішень.