Самые известные и проверенные модели игровых автоматов

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Выбираем популярные слоты с высокими коэффициентами
Лидирующие позиции среди игровых слотов Джойказино занимают следующие машины:
- Book of Ra или Книга Ра представлена несколькими версиями слотов. С первых звуков перебрасывает пользователя в уникальный мир Древнего Египта. Все что вам необходимо, так это открыть тайну Фараона и собрать золотые свитки. Конструкция слота состоит из девяти выигрышных линий и пяти барабанов. Самым успешным символом считается портрет правителя Египта. Также особого внимания заслуживает Древняя Книга и Манускрипт. Последний знак является Вайлдером и Скаттером. Если пользователь найдет три и более Манускрипта, то запустится бонусный раунд, состоящий из 10 раундов.
- Crazy Monkey – красочный приключенческий автомат, который подарит пользователю участие в команде веселых и задорных обезьянок. В данном автомате также 5 барабанов и 9 игровых линий. Символ Старинная Маска является Вайлдером, который быстро заменяет любые другие знаки в линии. Призовые туры и дополнительные бесплатные прокрутки запускаются с появлением нескольких картинок с обезьянками. Одним из преимуществ слота является наличие игры на риск.
- Bratva – автомат с тематикой 90-х годов. Видео-слот эффектно перекидывает игроков в лихие времена, где царил хаос. Главными персонажами становятся бандиты и полиция, которая все время пытается их поймать. Слот считается одним из наиболее щедрых на сайте Джойказино. Что получит пользователь? Возможность поучаствовать в погонях, перестрелках и возможность сорвать джек-пот в размере 10 тысяч долларов. Прогрессивный слот предлагает игру на пяти барабанах и двадцати одной выигрышной линии.
- Slot-o-Pol или Ешки предлагает шикарный вид на роскошную яхту. Слот относится к категории прогрессивных с 21 игровой линией и 5 барабанами. В процессе нередко появляется бонусная игра и символ разброса, которые повышают шансы увеличения выигрыша в несколько раз.
- Island или Остров - это один из проверенных слотов с джек-потом в 5 тысяч долларов. Тематика отсылает пользователя к океанскому побережью. Игра проходит на 5 барабанах и 9 линиях выплат.
Особенности онлайн автоматов
Попадая в Джойказино, вы сможете познакомиться с более чем сотней игровых автоматов.
Достоинствами развлечений подобного типа можно назвать следующие:
- Практически у всех автоматов работает бесплатная демо-версия;
- Доступна игра и осуществление ставок на реальные деньги;
- Автоматы могут быть классическими (3 игровых линии) или прогрессивными (с 9 и более линиями выплат).
Слоты также могут иметь различную тематику и иметь несколько типов бонусных игр, риск игры. Фри-спины начисляются только при выпадении нескольких одинаковых значений. Немаловажными являются такие символы как Вайлд и Скаттер. Они могут полностью заменить другое значение на линии, увеличивают выигрыш за одну прокрутку барабана или очищают все игровое поле для появления новых более выгодных комбинаций.