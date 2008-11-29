Самые известные и проверенные модели игровых автоматов

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Автоматы могут быть классическими (3 игровых линии) или прогрессивными (с 9 и более линиями выплат). Слоты также могут иметь различную тематику и иметь несколько типов бонусных игр, риск игры. Фри-спины начисляются только при выпадении нескольких одинаковых значений. Немаловажными являются такие символы как Вайлд и Скаттер. Они могут полностью заменить другое значение на линии, увеличивают выигрыш за одну прокрутку барабана или очищают все игровое поле для появления новых более выгодных комбинаций. Інші статті номеру МВФ заявив про неможливість поліпшити життя українців

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