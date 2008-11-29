Дощі з вірусів йдуть на Землі кожен день

Пилова буря над Каспійським морем. Саме такі явища сприяють переносу вірусів на максимальні відстані.

Хмарно, можливі невеликі дощі з вірусів. Такий прогноз представили канадські дослідники.

Це не помилка і не жарт: команда з Університету Британської Колумбії спільно з колегами з Іспанії і США довела, що в атмосфері нашої планети постійно циркулює жахливе кількість вірусів. І багато які з них щодня в буквальному сенсі сиплються на голову мешканцям Землі.

Фахівці встановили, що віруси "вимітаються" потоками повітря з земної поверхні і відправляються в подорож по тропосфері - це нижній шар земної атмосфери висотою від 8 до 18 кілометрів. Вони можуть переноситися на тисячі кілометрів, перш ніж знову опустяться на поверхню планети.

Але, мабуть, найнеймовірніше - це кількість організмів, які подорожують "повітряним автостопом". Один з провідних авторів роботи Кертіс Саттл (Curtis Suttle) уточнює, що концентрація вірусів в повітрі становить 800 мільйонів часток на один квадратний метр.

За його словами, відкриття команди пояснює явище, яке дивує вчених вже багато років. Полягає воно в тому, що в абсолютно різних частинах світу - з різним кліматом і умовами - часто виявляються ідентичні віруси.

Саттл також зазначає: для того щоб їх підхопив повітряний потік, вірусам необхідно піднятися вище 2,5-3 кілометрів над Землею, інакше на велику відстань вони не полетять.

Цікаво, що бактерії подорожують по повітрю значно рідше: в областях, де були помічені мільярди вірусів, дослідники нарахували лише десятки мільйонів бактерій. Ймовірно, це пояснюється тим, що вірусні частинки набагато легше і можуть довше залишатися "на льоту".

Також виявилося, що швидкість, з якою віруси падають з тропосфери на землю, в 641 разів вище, ніж у бактерій, тому автори порівнюють таке явище з справжнім дощем.

До речі, останні, поряд з пиловими бурями, сприяють найбільш швидкому поширенню вірусів. Що ж стосується випадання "вірусних опадів", то з дощами їх до нас потрапляє набагато менше, ніж з пиловими бурями і просто сильними вітрами.