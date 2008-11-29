Стабілізатори напруги і джерела безперебійного живлення (ИБП). Основні відмінності

Багатьом споживачам доводилося бути свідками або чути про те, як іноді «згорають» різні пристрої через перепади напруги або як виходять з ладу комп'ютери через різке відключення живлення.

І не випадково практично у всіх інструкціях по експлуатації електроприладів є такі рядки: «виріб знімається з гарантії при пошкодженнях, викликаних невідповідністю стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

Крім того навряд чи у когось виникає сумнів в тому, що сучасний автомобіль, наприклад, вимагає якісного бензину, в той же самий час багато мають сумніви в необхідності забезпечення стабільного і безперебійного живлення для побутової електротехніки.

Що являє собою стабілізатор напруги і джерело безперебійного живлення?

Стабілізатор напруги - це пристрій, призначений для стабілізації напруги в умовах її стрибків, зниженої або підвищеної напруги. Залежно від якоїсь конкретної моделі стабілізатора, діапазон вхідної напруги на нього варіюється зазвичай від 130-160 до 250-280 вольт, а вихідна напруга становить 220 вольт + -3-8%.

Купувати стабілізатор на кожен електропристрій уже немає сенсу, адже сучасні стабілізатори напруги від магазину TechMAX розраховані на одночасне підключення кількох пристроїв, що дає змогу заощадити нам кошти.

Джерело безперебійного живлення (ИБП) являє собою пристрій, призначений для забезпечення живлення комп'ютера при відсутності напруги в мережі. Говорячи іншими словами, джерело безперебійного живлення дозволяє при виникненні аварійної ситуації в електромережі, раптовому збої з подачею напруги, зберегти змінені файли і вимкнути комп'ютер коректним чином.

Основні відмінності стабілізатора і джерела безперебійного живлення

Багато споживачів нерідко плутають дані електричні пристрої, що можна пояснити тим, що в своїй більшості населення не уявляє, яка напруга дійсно існує в їх вхідній мережі, а по-друге, при продажі комп'ютерів деякі інтернет-магазини рекомендують придбання або стабілізатора або джерела безперебійного живлення , через що ці пристрої в людському розумінні зазвичай особливо і не розділяються. Відмінність же даних пристроїв випливає з завдань, які вони виконують.

Перевагою ДБЖ є те, що він нормалізує рівень подачі електричної енергії до комп'ютера. Якщо в електромережі буде стрибок потужності, то ні на блоці живлення, ні на моніторі це не відіб’ється, тобто комп'ютеру забезпечується максимальна безпека. Звичайно ж, є і негативна сторона - швидкий вихід з ладу. У разі якщо в електромережах постійно відбуваються скачки, то рано чи пізно це призведе до неминучого виходу з ладу ДБЖ. Особливо ця проблема є актуальною для тих, хто більше хоче заощадити, а не захистити свою техніку.

Перш ніж купувати врахуйте, що дешеві моделі джерел безперебійного живлення навряд чи зможуть довго захищати ваш комп'ютер. Адже там найчастіше встановлюються дуже слабкі стабілізатори і після першого ж сильного стрибка потужності, ви можете сміливо викидати стабілізатор. Другим мінусом цього пристрою є його акумулятор, термін експлуатації якого дорівнює двом - трьом рокам.

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Перевагою стабілізатора напруги є те, що то такий пристрій перетворює електричну енергію на виході з урахуванням заданих параметрів. Наприклад, можна задати на стабілізаторі параметр потужності на виході 220 вольт, і не дивлячись на силу стрибків в електромережі, стабілізатор завжди буде подавати 220 вольт потужності. Цей фактор і є найбільш вагомою перевагою цього пристрою. Якщо ви встановите собі на комп'ютер такої стабілізатор, то можете бути абсолютно впевненими в безпеці техніки.

Однак і тут є негативна сторона. Стабілізатор напруги не в змозі забезпечити автономність комп'ютера при відключенні електрики. Тобто принцип роботи пристрою досить простий - якщо є електрика, то він працює, а якщо немає, то не працює.

У цьому полягає основна відмінність між джерелом безперебійного живлення і стабілізатором напруги.