Екологію міст можна оцінити по волоссю їх жителів

Вчені з Томського держуніверситету (ТГУ) розробили методику оцінки стану навколишнього середовища.

Для прикладу вони провели спектральний аналіз волосся жителів Томська і Усть-Каменогорська, щоб оцінити там екологічну обстановку. Згідно з отриманими даними, в волоссі жителів Томська перевищено рівень кальцію, фосфору, магнію, барію, а також відзначається недолік заліза, нікелю, міді. У волоссі жителів Усть-Каменогорська підвищена концентрація титану, свинцю і деяких видів важких металів.

"Елементний склад волосся краще за іншиі біосередовища відображає вплив на людину підвищених концентрацій хімічних елементів, - пояснює один з авторів нової методики Володимир Отмахов. - Наше дослідження проводилося на зразках, наданих жінками і чоловіками у віці від 18 до 70 років".

Він зазначає, що, відповідно до правил пробоотбору, зрізали волосся довжиною 3-4 сантиметри від кореня. Саме в цій ділянці міститься найважливіша інформація про стан організму за останні кілька місяців.

Хімічний склад волосся на вміст 23 елементів визначали методом дугової атомно-емісійної спектроскопії з багатоканальним аналізатором емісійних спектрів (або спектрів випромінювання). Біосубстратами спалювали в спеціальній камері при температурі 400-450 ° С і вивчали зольний залишок волосся.

Отримані дані показують, що у жителів Усть-Каменогорську, що є великим промисловим центром Казахстану, відзначається накопичення таких елементів, як титан, алюміній, свинець, марганець, літій, магній, кальцій і барій.

Як наголошується в прес-релізі, можливо, перевищення пов'язане з підприємствами кольорової металургії. Відзначається, що надлишок алюмінію нерідко супроводжується вираженими ушкодженнями у багатьох тканинах і органах. Підвищений вміст марганцю може призводити до зниження засвоєння міді організмом, а дефіцит нікелю залежить від вмісту кальцію, цинку і заліза, які є антагоністами.

Результати елементного аналізу волосся жителів обласного центру свідчить про високий ризик розвитку гіперелементозов таких елементів, як вольфрам і срібло. Поряд з цим у жителів Томську відзначається перевищення рівня барію, алюмінію, марганцю і брак заліза, нікелю та міді.

За словами авторів, імовірно дефіцит заліза може бути пов'язаний з тим, що в томської питній воді цей елемент присутній у формі, яка не засвоюється організмом. Саме питна вода з високою часткою ймовірності є причиною підвищеного вмісту срібла в волоссі жителів Томська. Підвищений вміст вольфраму, барію, марганцю і алюмінію, швидше за все, забезпечують заводи в межах міста.

Концентрація калію, цинку, хрому, миш'яку, кремнію та олова знаходяться в межах норми в обох містах.

До речі, елементний аналіз волосся дозволяє не тільки судити про рівень екологічної безпеки в тому чи іншому населеному пункті, а й дає велику кількість інформації про організм людини, його схильність до різних захворювань, додає Отмахов.

Раніше хіміки з ТГУ спільно з співробітниками кафедри неврології і психіатрії СібГМУ провели аналіз волосся пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, і отримали нові знання, які можна використовувати як для діагностики, так і для відстеження динаміки відновлення.

В даний час методика використовується співробітниками хіміко-аналітичного центру колективного користування ТГУ, які проводять аналіз волосся пацієнтів на підставі направлення від лікарів з декількох лікувальних установ Томська. Це допомагає медикам уточнення діагнозу, а при вдалому збігу обставин - і в попередженні розвитку різних хвороб у пацієнтів з групи ризику.

До речі, раніше з'ясувалося, що волосся використовують хімічну "мову" для координації росту.