Нацбанк України підвищив облікову ставку відразу до 16%

Нацбанк України з жовтня втретє підвищив облікову ставку на 1,5 п. П. З 14,5% до 16%. Регулятор чекає кредитів МВФ і сподівається на зменшення темпів зростання цін.

Ситуація на Україні погіршується з кінця літа 2017 р і в вересні річна інфляція прискорилася до 16,4%. Це змусило Нацбанк вперше перервати зниження ставки, яке почалося в серпні 2015 року, і 27 жовтня Нацбанк підвищив ставку відразу з 12,5% до 13,5% річних з 27 жовтня 2017 р

"Може посилитися вразливість економіки України через затримку з надходженням фінансування за програмою співпраці з МВФ", - зазначалося в жовтневій заяві Нацбанку.

З тих пір фінансування не відновив жоден з донорів - ні ЄС, ні МВФ, ні Світовий банк. Немає і гарантій США.

Це призвело до зростання цін і ослаблення гривні, що змусило Нацбанк ще раз підвищити ставку на 1,5 п. П. Регулятор прогнозує, що в 2018 р інфляція буде залишатися високою: 8,9% - загальна і 8,2% - базова .