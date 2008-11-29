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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Опасная вода
Пресная вода — это великий дар природы. Она колыбель жизни на земле. В ней нуждаются все живые организмы на земле. Без нее наша жизнь просто невозможна. Но она же мощная сила природы, которая иногда оборачивается против нас.
Огромные массы воды могут причинить много вреда и быть причиной стихийных природных бедствий:
Все эти стихийные бедствия являются частью природы и естественных природных процессов, происходящих на планете, но все чаше они происходят по вине человека. Человек бездумно вмешиваясь в природу: вырубая леса, осушая болота, перегораживая русла рек и т.п. нарушает естественные природные процессы, что естественно приводит к глобальным изменениям в природе и вызывает природные катаклизмы.
Нам всем давно пора понять, что, вмешиваясь в естественные природные процессы на планете мы разрушаем наш дом – нашу планету. Кроме этого вырубая леса, мы лишаем себя чистого свежего воздуха и пения птиц, загрязняя воду промышленными и бытовыми стоками – чистых пляжей с лазурной водой, чистой питьевой воды и многого другого, чем радует нас природа на планете Земля.
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