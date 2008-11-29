Опасная вода

Пресная вода — это великий дар природы. Она колыбель жизни на земле. В ней нуждаются все живые организмы на земле. Без нее наша жизнь просто невозможна. Но она же мощная сила природы, которая иногда оборачивается против нас.

Огромные массы воды могут причинить много вреда и быть причиной стихийных природных бедствий:

Проливные дожди и наводнения. Если ливень льет долгое время он может стать причиной наводнения, причинить непоправимый вред сельскохозяйственным посевам. Вышедшие из берегов реки могут разрушить дома, мосты, вызвать человеческие жертвы. В последнее время такие сильные и разрушительные наводнения произошли во многих странах таких как Испания, Италия, Таиланд, Филиппины и др. страны. В Америке (за данными их ученных) в период наводнений вода затапливает территорию на которой проживает до 6,5% населения, а это 17 млн. человек.

Град. Эти ледяные шарики, падающие с неба, тоже могут принести много бед. Разрушать крыши домов и машин, уничтожать посевы сельхоз. культур, от них гибнут люди и животные. Штормы. Для морей и океанов это естественное явление, но они представляют реальную опасность для кораблей, а особо сильные штормы могут затапливать и разрушать целые острова или прибрежные деревни и города на континентах. Цунами. К счастью это явление редкое, чаше всего может быть вызвано сильным землетрясением с эпицентром в море или океане. Но если такое случается, то эта страшная сила рушит и сносит все на своем пути, не оставляя шансов выжить не животным ни людям. Снежные лавины. В зимний период в горах в период сильных снегопадов накапливается много снега, который по ряду причин может скатываться в виде снежных лавин снося все на своем пути, накрывая снегом оказавшихся на их пути людей, машины, дома и целые посеки. Выжить человеку или животному попавшему в снежную лавину практически невозможно.

Все эти стихийные бедствия являются частью природы и естественных природных процессов, происходящих на планете, но все чаше они происходят по вине человека. Человек бездумно вмешиваясь в природу: вырубая леса, осушая болота, перегораживая русла рек и т.п. нарушает естественные природные процессы, что естественно приводит к глобальным изменениям в природе и вызывает природные катаклизмы.

Нам всем давно пора понять, что, вмешиваясь в естественные природные процессы на планете мы разрушаем наш дом – нашу планету. Кроме этого вырубая леса, мы лишаем себя чистого свежего воздуха и пения птиц, загрязняя воду промышленными и бытовыми стоками – чистых пляжей с лазурной водой, чистой питьевой воды и многого другого, чем радует нас природа на планете Земля.