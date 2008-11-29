Молоко з пробіотиками знижує ризик ускладнень під час вагітності

Вживання молока з пробіотиками під час вагітності може знизити ризик появи у жінок двох серйозних ускладнень, що виникають в цей період. Про це заявили норвезькі вчені. Але є одне "але": період, коли майбутня мати п'є подібні напої, все ж таки грає велику роль.

Виявилося, що вживання молока, багатого пробіотиками, на ранніх термінах вагітності може знизити ризик передчасних пологів (пологи до 37 тижня вагітності).

Фахівці також виявили зв'язок між молоком з пробіотиками, яке жінки пили на пізніх стадіях вагітності, і низьким ризиком розвитку прееклампсії (ускладнена ступінь токсикозу, яка спостерігається у жінок в період вагітності на другому або третьому триместрі). Мова йде про досить серйозний стан, при якому у вагітних спостерігається високий кров'яний тиск і підвищений рівень білка в сечі.

Обидва ускладнення (прееклампсія і передчасні пологи) пов'язані з більш високим рівнем запалення в організмі, ніж можна було очікувати при нормально протікаючій вагітності, говорить провідний автор дослідження доктор Марія Нурдквіст (Maria Nordqvist) з Університетської лікарні Сальгренска (Швеція).

Пробіотики - або "хороші" бактерії - можуть допомогти зменшити запалення в організмі і, отже, потенційно знизити ризик цих ускладнень, що виникають під час вагітності, говорить Нурдквіст.

В ході роботи вчені вивчили дані, зібрані приблизно від 70 тисяч вагітних жінок в Норвегії, які були учасниками тривалого дослідження матерів і дітей (Norwegian Mother and Child Cohort Study). Жінки відповідали на питання про здоров'я і спосіб життя на 15-й і 30-му тижні вагітності, вони також надавали інформацію про раціон харчування на 22-му тижні вагітності.

В анкетах також були питання про прийом молочних продуктів з пробіотиками до вагітності, а також на ранніх і пізніх термінах вагітності. Продукти, такі як кефір і молоко, що містять бактерії Lactobacillus acidophilus, і йогурти з додаванням пробіотиків, можуть вважатися порівняними з пробіотичним молоком, описаному в статті, каже Нурдквіст.

Правда, дослідники не змогли взяти до уваги пробіотичні добавки, оскільки лише невеликий відсоток жінок заявив, що вони їх брали.

Приблизно 23 відсотки жінок в дослідженні повідомляли про те, що вони пили молоко з пробіотиками до початку вагітності, 38 відсотків пили його на ранніх термінах (до 13 тижнів), а 32 відсотки вживали такий напій на пізніх термінах (між 13 і 30 тижнями).

У день жінки випивали приблизно півтори склянки молочного продукту, що містить активні живі бактерії.

З'ясувалося, що вживання молока з пробіотиками на пізніх термінах вагітності на 20 відсотків знижувало ризик появи прееклампсії в порівнянні з тими, хто не пив таке молоко протягом цього періоду.

Результати показують, що вживання пробіотиків в кінці вагітності може знизити ризик розвитку прееклампсії за рахунок зменшення тривожних симптомів, таких як високий кров'яний тиск і білок в сечі, які, як правило, спостерігаються в третьому триместрі, каже Нурдквіст.

Час прийому подібного напою також, впливав на передчасні пологи: вживання пробіотичного молока на ранніх термінах вагітності на 21 відсоток знижувало ризик передчасних пологів в порівнянні з тими, хто не пив в цей період напій.

Одним з пояснень цього результату є те, що передчасні пологи часто можуть бути пов'язані з інфекцією, яка призводить до запалення в організмі, міркує Нурдквіст. Результати дослідження показують: якщо запальна реакція організму може бути знижена на ранній стадії вагітності, це може знизити і ризик передчасних пологів, говорить вона.

У науковій роботі, втім, є ряд недоліків. Наприклад, дослідники не змогли оцінити, який з пробіотичних молочних продуктів або які штами бактерій в них мають ефект, зменшують запалення. Крім того, робота не довела причинно-наслідковий зв'язок, замість цього вона продемонструвала зв'язок між молоком з пробіотиками та ускладненнями під час вагітності.

Результати цікавого дослідження представлені в науковому виданні BMJ Open.