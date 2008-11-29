Розум або матерія: що нами рухає?

Люди, якими керував розум або дух, завжди надихали світ. Але рухали його переважно матеріалісти. Правда, часто самі стаючи гниючої матерією.

Досить трохи спостережливості та аналізу, щоб зрозуміти, що ми живемо в епоху тріумфуючого матеріалізму. Наскільки в радянську епоху над матерією вихвалялись дух і ідея, настільки в наш час над нами панує вже дух матеріального. Західний світ взагалі, нещадний світ матеріально-фінансових цінностей. А капіталізм, в якій би формі він у нас не був розвинений, з його ідеями первинності матеріальних цінностей над усіма іншими культурними цінностями, пронизав всі верстви і нашого суспільства: виробництво, бізнес, а також сфери духовні, в яких матерія раніше була вторинна - церкву , медицину, мистецтво, благодійність.

Якщо прислухатися до найпопулярніших тем розмови серед звичайних людей на зупинках, в магазинах, на роботі, то в дев'яти з десяти випадків говорять вони будуть про одне й те ж: робота (працювати треба багато і важко, умови погані, начальник - ще гірше) , зарплата (платять переважно мало, а ми заслуговуємо більшого), квартира (потрібно збирати і купити, а якщо купив, порадіти цій або думати про покупку дачі), машина (просто повинна бути), відпустку (в Єгипті або Таїланді - нормально) ... І все - крізь матеріально-фінансову призму. Навіть люди, що з'їздили на Тибет, в першу чергу згадують, у скільки їм це обійшлося і наскільки там було комфортно, і тільки потім - які духовні чакри вони в собі відкрили і які карми поправили.

Розмови на інші теми - релігія, мораль, філософія - або рідкість, або їм також буде поставлено матеріалістичний, грошовий вектор. Згадую, якось довелося випадково почути розмову по телефону чоловіка, який майже в поетичних фарбах змальовував своєму абоненту про свої рухи душі, своєї ностальгії по домівці, в якій він провів молодість. Треба зізнатися, що це було досить незвично.

Сьогодні у більшості все їхнє життя обертається навколо матеріальних, грошових полюсів. Відносини між Ним і Нею часто, явно чи непомітно шикуються, як в передачі «Давай одружимося», де квартира в Москві і свій бізнес нареченого важливіше якихось там почуттів; діти виховуються і навчаються бути ефективними менеджерами та бізнесменами; а той, хто вміє принести компанії або країні максимальний фінансовий прибуток, важливіше ідейних героїв недавніх часів.

Матеріальні орієнтири і цінності самі по собі ні погані, ні хороші. Уміння планувати свій бюджет, заробляти гроші, економити і правильно витрачати - скоріше, якість позитивна в сучасних реаліях. Адже як не крути, а хліб з ковбасою, ліки, вищу освіту, комфорт і затишок сьогодні мають цілком конкретну ціну. Або взагалі якість нейтральна, ніяка, з точки зору філософської. Але на мій погляд, проблема тут в тому, що люди стали категоричними матеріалістами і фінансистами в усьому, зводячи свої думки, дії, своє життя до кінцевого матеріального результату.

Матеріальним питанням, фінансовій успішності і спроможності надаються надзвичайні важливість і значимість. А хто визначає їх ступінь? Чому бути успішним фінансово і матеріально - важливіше, ніж досягти успіху в справах благодійних, добрих, альтруїстичних, не отримати в кінці заповітний «зелений» куш, або взагалі перестати звертати увагу на гроші, поки їх досить для шматка хліба і склянки чаю?

Багато вже не здатні вийти, вирватися за матеріальні рамки, в які їх втиснули і привчили жити і думати там, від чого і страждають, сприймаючи цей світ обмежено, через свою фінансову спроможність або неспроможність. І розум, розуміння того, що життя може бути різноманітніше, ширше матеріально-грошових відносин, вже непідвладне багатьом. Порадіти чомусь, що не несе матеріальну складову, непросто.

Сьогодні ми, незважаючи на безперервні кризи, споживаємо більше, ніж будь-коли. Навіть наші «бідні» бабусі, з матеріальної точки зору, живуть краще, ніж в свої молоді роки. Сьогодні навіть найдешевша, некваліфікована праця оплачується в міру, достатню для того, щоб, як мінімум, прогодувати себе і оплатити комунальні послуги.

Але в це важко віриться, так як широта вибору, безліч можливостей і інший, більш високий, рівень споживання у наших сусідів створюють в нас ілюзію нашої меншовартості, того, що ми від життя беремо мало, а маємо право на більше.

Матерія для більшості - альфа і омега. Початок і кінець їх недовгого, безглуздого життя, в матеріальних рамках радості споживання.