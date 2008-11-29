Туреччина почала операцію проти курдів, ігноруючи США

Туреччина почала наземний наступ проти курдських сил на північному заході Сирії для створення зони безпеки уздовж кордону. Цей регіон контролювався США.

Після атаки турецької авіації армія Туреччини зайняла сірійське місто Афрін в неділю, яке раніше контролювали курди, заявив прем'єр-міністр Біна Йилдирима.

Після Афрін армія почне наступ на Манбідж, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Це місто на півночі Сирії зайняте курдським ополченням і підрозділами США. Вони підтримували так звані Загони народної самооборони в боях з "Ісламським державою"

Туреччина називає ці загони терористичними групами, пов'язаними з курдськими сепаратистами.

У Держдепі і Мінобороні США заявили, що Туреччина попередила про операцію, але закликали обмежити вторгнення.

"Турецька операція проти Афрін не тільки відкриває новий фронт в Сирії, де війна йде вже майже сім років, але і може ще більше погіршити все більш напружені відносини Анкари з Вашингтоном", - заявив Bloomberg Вольфанга Пікколі, співзасновник Teneo Intelligence в Лондоні.

Туреччина завершить свою операцію в Сирії тільки після взяття Манбідж, заявив в лютому 2017 р радник президента Туреччини Ильнур Чевік.

"Туреччина створює зараз буферну 90-кілометрову зону, - зазначив він. - Анкара намагається повернути свою присутність там".

"Як тільки Манбідж буде взятий, Туреччина зупиниться у своїй операції в Сирії", - підкреслив Чевік.