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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Саудівська Аравія готується до ядерної енергетики
До квітня-травня Саудівська Аравія планує провести кваліфікаційний відбір серед компаній з двох-трьох країн, які захочуть взяти участь в будівництві ядерних реакторів в королівстві, зазначив консультант урядового органу країни, що працює над цими планами.
Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер нафти, хоче, щоб в сфері ядерної енергетики були диверсифіковані енергоресурси, що дозволить експортувати більше нафти, а не спалювати її при виробленні електроенергії.
Королівство планує наростити 17,6 гігават (ГВт) ядерних потужностей до 2032 року, а це приблизно 16 реакторів. Це може стати однією з найбільших перспектив для галузі, яка намагається вижити після катастрофи 2011 року в Японії.
"В даний час ми знаходимося в процесі оцінки RFI, а в наступному місяці проведемо переговори з постачальниками", - зазначив консультант Абдул Малік аль-Сабері.
Сабері сказав, що спільна угода між урядом Саудівської Аравії і розробниками, які виграють тендер, буде підписана в 2019 р До 2027 р очікується запуск в експлуатацію першого заводу з двома реакторами загальною потужністю від 2 до 3,2 ГВт.
Минулого місяця міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що очікував підписати контракти на будівництво двох ядерних реакторів до кінця 2018 р
Саудівська Аравія направила запит про необхідну інформацію міжнародним постачальникам напередодні початку будівництва двох реакторів, що є першим кроком на шляху до старту формального тендеру.
Сабері заявляє, що Ер-Ріяд в даний час розглядає вимоги п'яти країн: Китаю, Росії, Південної Кореї, Франції та США.
Російські та південнокорейські компанії заявили, що планують брати участь в торгах, а джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що американська компанія Westinghouse, що належить Toshiba, веде переговори з американськими конкурентами про створення консорціуму по тендерам. Французька державна компанія EDF також має намір взяти участь в тендері.
Саудівська Аравія зацікавлена в досягненні мирної угоди про співпрацю в сфері ядерної енергетики з Вашингтоном. Ер-Ріяд запросив американські фірми взяти участь в розробці першої атомної енергетичної програми королівства.
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