Дослідники навчилися виявляти геніїв, просканувавши мозок

Можливо, в майбутньому ця робота допоможе знайти спосіб стимуляції мозку людей для вироблення творчих ідей.

Просте сканування мозку тепер може визначити: чи є у людини творче мислення (креативні навички) або ж немає. Дослідники виявили "малюнок" нейронної активності, за яким можна виявити людей, процвітаючих в вигадуванні оригінальних ідей, таких як у Стіва Джобса або Ілона Маска.

Міжнародна команда вчених під керівництвом фахівців Гарвардського університету виявила три області мозку, пов'язані з креативним мисленням. Вони виявили, що інноваційні мислителі володіють більш сильними зв'язками між цими трьома областями, ніж ті, хто не обдарований ними.

"Креативність часто визначається як здатність придумувати нові і корисні ідеї. Попередні роботи в значній мірі вимірювали активність певних областей мозку, тих, які "загоряються ", коли люди мислять творчо", - пояснює провідний дослідник нової роботи доктор Роджер Біті (Roger Beaty) з Гарвардського університету.

"У цьому ж дослідженні нам було цікаво зрозуміти, як різні області взаємодіють одна з одною під час творчого мислення", - додає вчений.

Фахівці провели сканування мозку 163 чоловік, включаючи художників, музикантів, вчених. У роботі використовувалася функціональна МРТ, яка відстежує зміни кровотоку в різних областях мозку. Під час процедури всі випробовувані виконували творчі завдання.

Так, поки вони лежали в апараті для МРТ, їм давалося 12 секунд на те, щоб придумати оригінальне використання для об'єкта, який виникав на екрані. Там міг з'явитися ніж або, наприклад, носок.

"Ми продемонстрували, що процес обмірковування нових і незвичайних способів використання цих об'єктів - дієвий спосіб вимірювання креативного мислення", - говорить Біті.

Наприклад, позбавлений уяви учасник експерименту міг побачити носок і припустити, що об'єкт можна використовувати в якості "одягу для ніг", а творча людина могла дати більш оригінальну відповідь: "система фільтрації води".

Три незалежні експерти оцінювали кожну відповідь, а потім ці оцінки були зіставлені з даними МРТ-сканування.

Виявилося, що виконання творчого завдання одночасно активувало три різні мережі нейронів мозку. І чим більше була взаємопов'язаність і синхронізація цих трьох мереж, тим краще було виконано завдання (з точки зору креативності).

Мова йде про мережі пасивного режиму роботи головного мозку, пов'язаних зі спонтанним мисленням, і мережі перевірки виконання, яка бере участь в когнітивних функціях контролю і оцінки.

"Цікаво, що ці області мозку зазвичай не працюють разом. І це говорить про те, що творчий мозок може бути" з'єднаний "зовсім інакше", - міркує Біті.

А ось третій регіон мозку - "мережа виявлення значущості", допомагає розставити пріоритети. І вчені особливо зацікавилися саме цим "учасником".

"Наші результати свідчать про те, що творчість передбачає оптимальний баланс між спонтанними і контрольованими аспектами мислення. Спонтанний мозковий штурм дуже важливий, і він може привести до креативного осяяння. Але найчастіше початкові ідеї не є кращими, тому нам необхідно оцінювати і змінювати їх, щоб вони відповідали творчій меті ", - говорить Біті.

Іншими словами, людям необхідний внутрішній критик, який оцінює, чи підходять виникаючі ідеї для певної задачі.

"У людини є три різні системи, які розташовані в абсолютно різних областях мозку, але всі вони одночасно спільно активуються. Люди, які можуть" включати "їх в один і той же час, пропонують більш творчі рішення", - говорить Біті.

У майбутньому вчені можуть націлюватися на ці області мозку, щоб сприяти поліпшенню оригінального мислення, використовуючи лікарські засоби або магнітну стимуляцію мозку.

"Інші методи когнітивного навчання і неінвазивної стимуляції мозку також можуть стати в нагоді для стимуляції творчого мислення. Але я все-таки думаю, що ми далекі від створення таблетки для творчості", - робить висновок автор роботи.

Результати дослідження представлені в науковому виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.