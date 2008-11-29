Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада України прийняла проект закону №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів.

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, пропонується законодавчо встановити, що тимчасова окупація Росією територій на Донбасі є нелегітимною і не створює для РФ ніяких територіальних прав.

"Проект Закону України" Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях "повинен створити нову правову основу для вирішення завдання щодо відображення ворожої агресії на Донбасі, а в перспективі - для відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону ", - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом визначається правовий режим окремих районів Донецької та Луганської областей як тимчасово окупованих територій України. Проект Закону визначає мету і засоби державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях, особливості реалізації та захисту прав громадян України, які проживають на цих територіях.

Як повідомлялося, 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу законопроект про деокупацію Донбасу без згадки про мінські угоди.

Президент Петро Порошенко зареєстрував у парламенті законопроект 7163 "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях"

Також він вніс законопроект 7164 "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей".