В Україні відзначають День соборності УНР і ЗУНР

Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День соборності. Саме в цей день 99 років тому був проголошений Акт возз'єднання ( "Акт злуки") Української народної республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Сталося це на Софійській площі в Києві.

З 1990 року в Україні існує неофіційна традиція святкувати День соборності за допомогою "живого ланцюга". 21 січня 1990 року організований "живий ланцюг" між Києвом і Львовом як символ духовного єднання українських земель, а після цього щорічно аналогічними акціями "об'єднують" берега Дніпра та інших річок в різних містах країни.

Офіційним святом День соборності став після указу президента Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року. У грудні 2011 року тодішній президент Віктор Янукович скасував День свободи 22 листопада і День соборності 22 січня і заснував День соборності і свободи 22 січня. Через три роки в листопаді 2014 року діючий глава держави Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада, повернувши 22 січня святкування Дня соборності.

Сьогодні в Києві пройде ряд святкових заходів за участю керівництва держави. Так, планується покладання квітів до пам'ятників Грушевського та Шевченка, а також інших видатних діячів в історії України, в тому числі учасників Революції гідності і АТО на сході країни.

"Крім того, 22 січня на мосту Патона відбудеться акція" День соборності України ", а на тротуарній частині вул. Хрещатик (від Європейської до Бессарабської площі) в той же день пройде Всеукраїнська казначейська акція" Об'єднаємо Україну ", - повідомили в прес-службі столичної адміністрації.

Крім цього, в Києві пройде ряд конференцій, фото- і книжкових виставок та інші заходи.