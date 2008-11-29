Порошенко в Давосі зустрінеться з представниками Канади і МВФ

У четвер, 25 січня, в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться щорічний Український сніданок. У заході візьмуть участь Президент України Петро Порошенко, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, перший заступник керуючого директора МВФ Девід Ліптон та інші відомі особи.

Про це повідомив в середу Фонд Віктора Пінчука.

"25 січня 2018 року в Давосі (Швейцарія) Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne проведуть щорічний Український сніданок в Давосі - традиційний захід, який вони організовують з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ключовою частиною заходу стане виступ Президента України Петра Порошенка та дискусія з його участю. Також спікерами виступлять міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, перший заступник керуючого директора МВФ Девід Ліптон, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, колишній президент Польщі (1995-2005 роки) Олександр Кваснєвський, екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 роки). Модератором дискусії буде Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN.

Цього разу основна дискусія Українського сніданку в Давосі пов'язана з головною темою 48-ї щорічної зустрічі ВЕФ - "Створення спільного майбутнього в мінливому світі".

"Саме в цьому контексті буде обговорюватися Україна: інвестиції, реформи, досягнення, проблеми, виклики та інші питання. Світ змінюється і стоїть перед значними викликами. Незважаючи на деякі успіхи в реформах, Україні ще багато чого потрібно зробити. Куди рухається Україна в мінливому міжнародному середовищі ? Яким чином міжнародні партнери можуть підтримати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність, свободу, а також у розвитку країни, яка керується європейськими цінностями? Чому міжнародні партнери можуть навчитися на прикладі України? », - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські заходи в Давосі проводяться щорічно, починаючи з 2005 року, і мають на меті промоушен України і об'єднання українських і міжнародних лідерів.

Крім українського сніданку в Давосі Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з Western NIS Enterprise Fund та Українською асоціацією венчурного і приватного капіталу (UVCA) організував Український дім, який працює з 22 до 26 січня 2018 року в Давосі.

Нагадаємо, в 2017 році Давос зібрав 3 тисячі представників влади, міжнародних організацій, бізнесу, громадянського суспільства. Керівник Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов підкреслив, що Давоський форум міг би стати для України «прочиненою хвірткою», через яку українській державі можна було б спробувати розрядити напружені відносини з Заходом і почати налагоджувати відносини з новою адміністрацією США.