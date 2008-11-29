Поліпшення інвестиційної привабливості України зауважив іноземний бізнес

Інвестіціонний клімат в Україні повільно, але неухильно поліпшується.

Про це свідчать різні дослідження і говорять самі підприємці. Кореспонденти Голосу Америки в Києві зустрілися з американським бізнесменом, директором невеликої компанії «СДМ Інжиніринг Україна», щоб розпитати, як йому працюється в Україні.

Влітку 2014-го року він був готовий евакуювати свій бізнес з Києва, рятуючись від російських танків. Американець Деніел Аспліф, власник і керівник маленької інжинірингової компанії, разом з Україною пережив важкі часи. Зараз з упевненістю дивиться в майбутнє.

"Починаючи з 2015-го, ситуація щорічно прогресивно поліпшується. Я не можу сказати, що таке вже скажене прискорення, але точно кращі справи. Минулий рік був краще, ніж попередній. І я думаю, 2018 рік буде краще, ніж 2017- й ", - говорить Деніел Аспліф.

Його компанія проектує системи очищення стічних вод, установки по сортуванню та утилізації промислових відходів. Серед клієнтів - металургійні заводи і нафтові компанії, ЄБРР і Світовий банк. Інжиніринговий бізнес - простий, каже Деніел. В тому сенсі, що від політики мало залежить: зростає, коли зростає економіка. Ось і корупція, на яку скаржаться бізнесмени в Україні, йому не дошкуляє. Швидше заважає неефективність державних органів. Як він каже - це дірка в системі, яка стримує економічне зростання.

"Моє враження зараз - з точки зору бізнесу, який має справу з державними органами - що найбільша біда не стільки їх агресивна корумпованість, як просто неефективність. І я розрізняю ці дві речі. Ми працювали з деякими міністерствами, робили консалтингові проекти. Там є вмілі люди, які хочуть щось змінити на краще. але є і багато непрофесіоналів і нездар. Все, що вони вміють - скаржитися на низьку зарплату. і якщо ви хочете побороти корупцію, то це добре, але це не вирішить головної проблеми. Треба зробить так, щоб державні інститути функціонували. Тут багато можна запозичити від країн Євросоюзу ".

Втім, як визнає Деніел, від постреволюційної країни до процвітаючої ринкової демократії шлях не близький.

"Хто мав досвід роботи в Східній Європі, той розуміє: не варто чекати, що після Революції Україна відразу рвоне вперед і за 5 років стане Польщею. Це не реалістично. Я знаю це з досвіду Болгарії, де працював до України. Послухайте, Болгарія мала все, їй стільки допомагали. Але Болгарія - і досі страшенно корумпована країна. Багато болгар їдуть. це і досі бідна країна. Приєднання до ЄС не вирішило одним махом її проблем, на це потрібен час. і так само пострадянська Україна вимагає часу на рішення своїх проблем ".

І як би там не було, сьогодні його компанія має портфель замовлень, розширюється, шукає нових співробітників. Справи йдуть вгору - і не тільки в його фірми, каже Деніел.

"Більшість людей західного бізнесу, з якими я спілкуюся, кажуть, що діловий клімат в Україні покращується. Це поліпшення не таке радикальне. Але люди, які дивляться на Україну і зважують бізнес ризики, відчувають себе впевненіше, ніж рік тому. Це правда. І такий настрій майже у кожного з потенційних інвесторів, з ким мені доводилося говорити ".