Порошенко: В 2021 році Україна отримає перспективу членства в Євросоюзі

Україна отримає перспективу членства в Євросоюзі в 2021 році.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

"Я абсолютно впевнений, що після цих перемог популістів, євроскептиків все буде добре і зміниться лише те, що в 2021 році, з підтримкою Польщі та Литви, у нас буде перспектива членства в Євросоюзі", - сказав Президент.

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що членство в Європейському Союзі залишається можливістю для України.