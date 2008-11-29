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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Порошенко: В 2021 році Україна отримає перспективу членства в Євросоюзі
Україна отримає перспективу членства в Євросоюзі в 2021 році.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.
"Я абсолютно впевнений, що після цих перемог популістів, євроскептиків все буде добре і зміниться лише те, що в 2021 році, з підтримкою Польщі та Литви, у нас буде перспектива членства в Євросоюзі", - сказав Президент.
Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що членство в Європейському Союзі залишається можливістю для України.
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