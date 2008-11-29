Бери і йди - новий підхід до біженців в ЄС?

Пропозиція Німеччини виплатити до 1 тис. Євро окремим особам, які шукають притулок, і 3 тис. Євро сім'ям біженців для добровільного повернення на батьківщину викликало осуд і схвалення одночасно.

Але економічний центр Європи, який в 2015 р прийняв мільйон біженців, аж ніяк не перша або не єдина європейська країна, яка дотримується такого підходу.

Звіт Європейської комісії про грошові кошти, виділених для фінансування мігрантів, що добровільно повертаються на батьківщину і оновлені урядові дані, показують, що Швеція, яка пропонує окремим біженцям до 3050 євро готівкою, а сім'ям 7620 євро, створила саме щедру пропозицію в ЄС.

Іспанія і Великобританія розташовуються на другому місці, пропонуючи мігрантам грошовий внесок у розмірі 2 тис. Євро. Фінляндія посіла третє місце, запропонувавши іммігрантам 1 500 євро.

З 2016 року Франція тимчасово збільшила суму грошових коштів, що виділяється мігрантам, з 650 євро до 2500 євро.

Країни Східної Європи, такі як Словаччина, Болгарія, Латвія, Румунія, запропонували найменші обсяги грошових виплат. Але саме Португалія запропонувала "гроші на кишенькові витрати в розмірі 50 євро для покриття будь-яких витрат, пов'язаних з поїздкою", мігрантам, зацікавленим у поверненні додому. І все ж це набагато краще, ніж у випадку з іншими країнами-членами ЄС, такими як Чехія, які не пропонували взагалі ніяких грошових виплат.

Однак навіть країни, які не пропонували грошових виплат, часто як і раніше надавали будь-яку допомогу в натуральній формі, коли мігранти поверталися в свою рідну країну (а також платили за перельоти додому).

Допомога варіювалася від надання медичного обслуговування, розміщення, доступу до освіти, отримання стипендії або кредиту до надання обладнання, меблів або можливостей навчання на робочому місці. У Німеччині мігрантам, які добровільно повернулися на батьківщину, були запропоновані субсидії на житло на рік, які повинні були допомогти оплатити оренду, ремонт будинку або отримати базове устаткування для кухні або у ванній.

У минулому році Європейська комісія попередила, що диспропорції в обсягах виплат, які робляться мігрантам, щоб допомогти їм повернутися на батьківщину, змусять багатьох з них кинутися в погоню за кращою долею. Комісія закликала до того, щоб обсяги грошових виплат і допомоги в натуральній формі були узгоджені.