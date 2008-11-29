Новий мініатюрний робот неймовірно точний і швидкий

Новий мініатюрний дельта-робот зможе виконувати різні завдання: від роботи на складальних лініях до надання допомоги при делікатній мікрохірургії.

З точки зору швидкості і точності виконання робіт дельта-роботи є одними з найбільш досконалих пристроїв. Вони також вважаються одними з найбільш корисних роботів: часто можна спостерігати, як вони виконують підйомно-транспортні завдання на заводських цехах, і роблять вони це швидше людей.

Дельта-роботи в основному розробляються як пристрої, які замінять людей. До слова, найперший такий бот був створений в 1985 році і використовувався на шоколадній фабриці. Але, як виявилося, зменшення в розмірах робить їх анітрохи не менш вражаючими.

У лабораторії Роберта Вуда (Robert Wood) Microrobotics Lab при Гарвардському університеті вчені розробили одного з найбільш крихітних дельта-роботів і назвали його milliDelta. Незважаючи на свої розміри, пристрій є неймовірно швидким і точним.

У 2011 році команда Вуда створила особливий метод, що дозволяє збирати роботів з плоских листів композитних матеріалів. (Примітно, що ця ж технологія була використана для створення крихітного літаючого робота Robobee). Тепер цей метод став у нагоді при створенні робота milliDelta.

На відміну від "рук" звичайних роботів, у яких приводи знаходяться в суглобах, дельта-роботи контролюються приводами, розташованими в базовій станції пристрою. Це означає, що їх "руки" можуть бути неймовірно легкими, тому і для руху їм не потрібно докладати багато зусиль. Все це призводить до великої швидкості і точності.

Новий робот отримав усе найкраще від своїх більш "дорослих товаришів", але стиснувся до мініатюрних розмірів: 15 міліметрів на 15 міліметрів на 20 міліметрів. Важить він всього лише 430 міліграмів, але має вантажопідйомність в 1,3 грама.

milliDelta здатний рухатися по своєму робочому простору в сім кубічних міліметрів з точністю в п'ять мікрометрів.

І що дійсно вражає, так це швидкість: він може досягати швидкості в 0,45 метра в секунду і прискорення в 215 метрів за секунду. Розробники кажуть, що він може здійснювати до 75 рухів в секунду.

MilliDelta приводиться в дію за рахунок п'єзоелектричних приводів. Останні реагують на електричну напругу, стискаючись і розширюючись. "Руки" milliDelta представляють собою "сендвіч" з різних матеріалів: одна сторона заряджена позитивно, інша негативно. Запуск струму через "руки" робота змушує їх відхилятися вперед і назад, а через розміри це відбувається дуже швидко.

Розробники кажуть, що у нового робота є маса застосувань. По-перше, він стане в нагоді для невеликих підйомно-транспортних завдань, наприклад, для розміщення компонентів на високій швидкості. milliDelta міг би також стати в нагоді людям в делікатній мікрохірургії.

Опис нового робота представлено в науковому виданні Science Robotics.