Випрямлення волосся кератином від Vip Ledi

Процедура кератинового випрямлення волосся дійсно є дуже актуальною, тому що для дівчат не існує меж досконалості і вони весь час норовлять прямі пасма завивати, кучеряве волосся будь-яким чином випрямляти.

Якщо порівнювати фотографії «до» і «після» проведення кератинового випрямлення волосся, то можна помітити приголомшливий результат.

Кому можна здійснити дану процедуру?

Серед клієнток салонів краси та перукарень є і представниці прекрасної статі, у яких волосся пряме від природи, і ті, у кого волосся неслухняне, кучерявиться, пушиться. Випрямлення за допомогою кератину можна і потрібно проводити тим, хто хоче оздоровити волосся: немає великої різниці, яке у вас волосся, найголовніше, щоб у вас не було алергії на компоненти, які містяться в складі для випрямлення.

За словами професіоналів, кератинове випрямлення підходить для всіх типів волосся. Можливо, якщо волосся зовсім жорстке і кучеряве, то вам знадобиться кілька випрямляючих процедур. Хоча бувають випадки, коли клієнтки з кучерявим і жорстким волоссям зробивши випрямлення кератином всього один раз, отримують ефект легкої хвилі і залишаються більш ніж задоволені.

Тим, у кого вже від природи пряме волосся, також можна провести випрямлення кератином, а особливо це рекомендуємо зробити блондинкам, у яких волосся від знебарвлення стає сухим і ламким. Після випрямляючої процедури, волосся набуває м'якість і блиск.

Тим, у кого волосся об'ємне і пишне, не потрібно думати, що після випрямлення волосся втратить обсяг і «опаде», адже цю процедуру можна здійснювати не на всю довжину, а, наприклад, відступивши від коренів пару сантиметрів. Таким чином, волосся матиме доглянутий зовнішній вигляд, і при цьому залишаться таким ж об'ємними.

Як вибрати хороший засіб?

В основі засобів для кератинового випрямлення лежить кератин натуральний, саме з нього і складається на 90% наше волосся. Хоча спочатку, коли тільки з'явилися засоби для випрямлення, вони містили в собі отруйні речовини, але з часом вчені стали додавати до складу безпечні речовини, тому ця процедура ставала все більш популярною. Vip Ledi має в продажу кератин для випрямлення волосся, який має лікувальний ефект та дозволяє надовго його зберегти.

Сам кератин видобувається з вовни овечок. Також до складу сучасних засобів для випрямлення входять різні натуральні масла, тому вони і безпечні, і корисні одночасно.

Професійні марки косметики для волосся пропонують широкий вибір засобів подібного призначення. Серед такого різноманіття буває важко зробити правильний вибір. Щоб не помилитися при купівлі товару, рекомендуємо вам звертати увагу, перш за все, на його склад. Важливо! Якісний кератин не повинен містити формальдегід. Це досить шкідлива і навіть небезпечна речовина, яке може згубним чином впливати не тільки на структуру волосся, але і на ваш організм в цілому. Щоб не нашкодити своєму здоров'ю, відмовтеся від застосування засобів, що містять формальдегід та інші небезпечні домішки. Також остерігайтеся підробок. Щоб уникнути ризику покупки неякісного товару, придбайте кератин тільки в перевірених і надійних магазинах.

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Здійснення процедури випрямлення волосся

Перед здійсненням процедури волосся миють технічним шампунем, який ретельно очищає шкіру голови, волосся від забруднення і запахів, останні, до речі, після такого засобу стають жорсткішими, ніж ви звикли їх відчувати. Потім волосся підсушують, але не до кінця. На злегка вологе волосся обережно наноситься кератиновой засіб. Потім волосся підсушують і починають розгладжувати за допомогою розігрітого стайлера. Навіщо це робиться? Кератин - це, по суті, білок. Під дією високих температур цей білок твердне і починає утримувати в прямому стані структуру волосся. Вся процедура випрямлення триває півтори - дві години. Важливо пам'ятати, що після випрямлення не можна мити, укладати і заколювати волосся три доби. Якщо утворилися «заломи», їх потрібно швидко загладити за допомогою прасування. Через певний час кератин як слід затвердіє, і тоді ви зможете зробити з вашими волоссям все, що захочете.

Після процедури випрямлення волосся також потрібен ретельний догляд. Можна використовувати лише ті шампуні, які не містять солей, типу хлориду натрію. Сіль вимиває кератин з волосся, відповідно, весь ефект від кератиновго випрямлення пропаде.

Вирівнювання волосся кератином – це порятунок в щоденній нерівній боротьбі за їх випрямлення.