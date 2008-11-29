Какие бонусы можно получить за регистрацию в БК 1xbet?

Бонусные предложения 1xBet доступны как новым, так и опытным проверенным пользователям. Контора является отечественным продуктом с широким выбором возможностей. На сегодня компания заняла лидирующее место среди аналогичных во всем постсоветском пространстве. Букмекер предлагает бонусы за регистрацию, вот ссылочка, одноразовые ежедневные и долгосрочные акции

Первый депозит от 1xbet

Прекрасным предложением для новичков букмекерской конторы является бонус за внесение на счет депозита. Размер полученных средств может варьироваться от суммы зачисления и составляет 100%. Максимальный размер денег, которые пользователь может зачислить себе на счет для осуществления ставок – 5 тысяч рублей. Минимальная сумма составляет всего 100 рублей. В связи с тем, что компания направлена на работу с клиентами из следующих стран Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, только они могут получить данный бонус.

Ход действия для зачисления бонусных средств:

Новичок заполняет личную анкету на странице профиля;

Вносит первые игровые средства (депозит);

Получает бонус (при необходимости можно обратиться в отдел тех поддержки, при наличии ошибок на сервере).

Вывод полученных средств будет доступен только после пятикратного розыгрыша денег на ставках. В учет попадают только те ставки, которые были осуществлены с коэффициентами от 1,40 и более (экспресс ставки).

Стоит отметить, что депозит можно зачислить в долларовой, рублевой, гривневой валюте и будет получен аналогичный бонус.

Выгодная акция «Черная пятница»

Это шикарная акция доступна для постоянных клиентов конторы! Она появляется только по пятницам и чтобы ее застать, необходимо следить за обновлениями на сайте. Пределы бонуса составляют от 1 до 100 евро. Условия акции следующие: пополните счет в период проведения акции и получите 100% прибавление к счету.

Обычно «Черная пятница» на сервере http://1xbetrus.ru/obzor-bukmekerskoj-kontory-1xbet-1hstavka действует 24 часа и активируется с полночи. Активность акции заканчивается в 23:59.

Схема действий для получения бонуса очень проста:

Авторизуйтесь на сайте 1xBet;

Затем пополните баланс на сумму не менее 1-го евро;

Зачисление происходит автоматически.

Другие акции от БК 1xbet

Одним из наиболее интересных бонусов букмекерской конторы 1xbet является «доверительная ставка». Представляется в виде аванса, который дается игроку при наличии нерассчитанных ставок на нулевом балансе. При желании поставить еще больше денег администрации может выдать средства, но прежде следует проверить графу «Доступный баланс».

Букмекерская контора 1хставка открывает новые возможности для любителей футбола. «Fantasy футбол» представлен в виде отдельного раздела на сайте. Здесь можно участвовать в специальных футбольных турнирах. На однодневные соревнования и матчи можно делать ставки с гарантированным выигрышем.

Исключительно новая акция под названием «Битва купонов». Здесь пользователи соревнуются на наиболее крупный выигранный коэффициент. В среднем здесь играют клиенты, которые привыкли участвовать в ставках от 30.0 до 500.0. Итоги подводятся в конце месяца. Минимальная ставка для участия составляет 100 рублей.

Очередным бонусом является начисление в размере 100 долларов проигрыши. Если вы проиграли около 20 раз подряд, коэффициент игры был более 3.0 со ставкой более 100 рублей, то вы гарантированно получите поощрение.