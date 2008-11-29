Український Приватбанк використовували для відмивання великої суми грошей

Приватбанк до націоналізації використовувався для шахрайства, сума збитків, за даними детективів, досягає 5,5 млрд доларів.

Український Приватбанк до націоналізації як мінімум протягом 10 років був об'єктом великого шахрайства, що призвело до збитків не менше ніж в 5,5 мільярда доларів. Про це у вівторок, 16 січня, повідомляє прес-служба Національного банку України з посиланням на звіт американської приватної розшукової компанії Kroll, що проводила перевірку.

Як випливає з результатів перевірки, кредитні кошти Приватбанку використовувалися для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і афілійованих з ними груп. При цьому вони приховують джерел і реальне призначення кредитів схожих на схеми відмивання грошей. Про спроби приховати справжнє призначення коштів говорять також обсяг операцій і швидкість їх проведення та ряд інших фактів.

У грудні 2017 року Високий суд Лондона розпорядився заморозити активи на суму понад 2,5 млрд доларів у двох колишніх власників Приватбанку - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Крім цього, заморожені рахунки шести компаній, які, ймовірно, знаходяться під контролем Коломойського і Боголюбова. Справу розпочато самим Приватбанком. Як вказувалося в повідомленні прес-служби банку, суду були надані докази, з яких випливає, що Коломойський і Боголюбов "шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку майже 2 мільярди доларів США".