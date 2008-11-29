НБУ: борг України перед МВФ досяг $ 12,1 млрд

Борг України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) становить $ 12,1 млрд, заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Олег Чурій.

"На сьогодні є зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом в сумі $7,2 млрд. Є також зобов'язання міністерства фінансів перед Міжнародним валютним фондом в сумі $ 4,9 млрд. Тобто в цілому зобов'язання перед МВФ складають $ 12,1 млрд", - зазначив Чурій, повідомляє ТАСС. Тим часом вартість активів НБУ, які входять до складу резервів, досягає $ 18,8 млрд.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив раніше, що якщо в країні не продовжать реформи, то МВФ може припинити співпрацю з Києвом. Неотримання хоча б одного траншу від МВФ в 2018 р і виліт з програми фонду стануть синонімами, так як "програма закінчується в I кварталі 2019 року", а нова програма в порядку денному не значиться, підкреслив міністр.

МВФ пов'язує виділення Києву чергового траншу з прийняттям закону про приватизацію, створенням Антикорупційного суду і підвищенням внутрішніх цін на газ. За словами представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, в країні необхідно провести земельну реформу.

У березні 2015 р МВФ затвердив чотирирічну кредитну програму на $ 17,5 млрд для України. В рамках нової програми Україна отримала чотири кредитних транші на $ 8,38 млрд, останній транш перерахований 5 квітня 2017 року ($ 1 млрд). МВФ підтвердив тоді, що до кінця 2017 г. Київ може отримати транші ще на $ 4,4 млрд, але тільки в тому випадку, якщо Україна неухильно виконає умови програми.

У липні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що МВФ змушений відкласти на більш пізній термін виділення Україні чергового кредиту на $ 1,9 млрд. Причина полягала в тому, що Верховна рада України не встигала прийняти необхідні законодавчі акти.

У грудні 2017 року НБУ відзвітував про повне виконання платежів за 2017 г. (858,7 млн спеціальних прав запозичень або близько $ 1,3 млрд). Таким чином, в 2017 р розмір виплат Києва на адресу МВФ перевищив розмір отриманих в минулому році траншей.