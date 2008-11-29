Готуємося до тренування в спортзалі

Якщо ви вирішили записатися в спортзал, то варто обов'язково підготуватися до тренування. Вам знадобиться підібрати спеціальний одяг для тренувань у спортзалі, визначитися, що можна їсти перед тренуванням і після нього, чи можна пити під час занять.

Вибираємо одяг для занять в спортзалі

Перше питання - що одягнути на тренування? Звичайно ж, збираючись в спортзал, одягати потрібно тільки зручний одяг. Буде набагато краще, якщо він буде не тільки зручним, але і красивим. Це є своєрідним психологічним фактором. Адже, займаючись в спортзалі і бачачи своє відображення в дзеркалі, ви повинні отримувати задоволення. Це послужить додатковим стимулом для занять.

Обов'язково потрібно вибрати зручне взуття. Категорично не можна, займаючись фітнесом, бути в шкарпетках, кедах або чешках. Краще віддати перевагу фірмовому взуттю, виробник якої вже зарекомендував себе на ринку. Якісне спортивне взуття повинно бути виключно на неслизькій підошві, і добре облягати голеностоп. При цьому нога не буде бовтатися в кросівках.

Коли і що можна їсти та пити перед тренуванням?

Наступне питання - що можна їсти перед тренуванням і після нього? Бажано не їсти за годину до тренування, і годину після.

Досвідчені спортсмени наполягають на тому, що в тренувальні дні перед самим тренуванням доцільно приймати BSN NO-Xplode 2.0 для інтенсивних занять.

Якщо ж вас занадто мучить голод, то можна ще випити води або чаю з медом. Під час занять рекомендується пити воду. Але скільки пити під час тренування, залежить від інтенсивності занять. Головне - пити маленькими ковтками, по 3-4 ковтки за раз. І вода, при цьому, не повинна бути солодкою або газованою.

Термобілизна, обгортання і антицелюлітні креми

Перед заняттями не рекомендується мазатися різними антицелюлітними кремами, проводити обгортання перед тренуванням або одягати термошорти. Не варто думати, що чим більшим буде потовиділення, тим ви швидше скинете вагу. Ви тільки завдасьте великої шкоди своєму здоров'ю. Адже, коли людина пітніє - вона втрачає не жир, а воду. Тому результат, який дасть обгортання перед тренуванням - це в'яла і зневоднена шкіра. Також рекомендується перед заняттями спортом не користуватися дезодорантом або антиперспирантом. Вони закупорюють пори, і перешкоджають нормальному потовиділенню. І ще - змийте перед заняттям макіяж. Уявіть картину, коли через піт у вас, наприклад, потече туш - погодьтеся видовище буде не дуже красивим!

Інтенсівність занять

Не займайтеся до знемоги - багато користі це все одно не принесе. Навпаки, тренування буде вважатися корисним якщо ви будете відчувати прилив сил. Слід пам'ятати, що зазвичай на групових заняттях з фітнесу тренери орієнтуються на найвитриваліших клієнтів, а новачки змушені під них підлаштовуватися. Тому краще робити мало вправ, але більш якісно.

У вас після тренування болять всі м'язи? Це цілком нормальне явище. Щоб подолати це можна зробити масаж, або прийняти теплу ванну. М'язи можуть відновлюватися приблизно за 48 годин, тому всім новачком рекомендовано ходити в спортивний зал два або три рази на тиждень.