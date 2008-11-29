Захід розчарувався в Україні

Заяви з боку Human Rights Watch про те, що Україна не справляється з дотриманням прав людини, говорять про повне розчаруваннія Заходу.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив політолог Руслан Бортник.

«Заяви з боку Human Rights Watch про те, що Україна не справляється з дотриманням прав людини, - це, перш за все, демонстрація глибокого розчарування і незадоволеності. Порошенко пообіцяв ЄС провести докорінні реформи. У підсумку вони нічого не досягли крім дискредитації політичних еліт, яких відсікають від політичного майбутнього і ускладнюють переобрання в 2019 році. Відповідно шляхом критики західні партнери підштовхують до переформатування політичних еліт в Україні », - сказав Р. Бортник.

Політолог підкреслив, що Захід категорично налаштований проти чергового Майдану.

«Захід категорично налаштований проти майдану, так як розуміє, що будь-яка вулична дестабілізація призведе до відновлення російського впливу в Україні. На владу відбувається тиск з метою її витискування », - резюмував Р. Бортник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, українська влада відмовилася від важливих обіцянок щодо прав людини протягом 2017 року. Про це йдеться у Світовому звіті 2018 року організації Human Rights Watch.

"У минулому році Київ розглядав свої правозахисні зобов'язання так, ніби вони були необов'язковими", - сказала дослідниця Human Rights Watch по Україні Таня Купер.

За її словами, українська влада здійснює "деякі глибоко недемократичні практики і пропонує нові закони, які підривають основні свободи українців".

У звіті наголошується, що за останні місяці уряд України зробив кілька кроків, щоб обмежити свободу слова, свободу засобів масової інформації та свободу об'єднань, пояснюючи свої дії необхідністю протистояти російській військової агресії на сході України і антиукраїнській пропаганді.

"У березні український уряд ухвалив законодавство про введення кримінальних штрафів антикорупційним активістам, якщо вони не повідомляють публічно про свої активи. У липні президент Петро Порошенко запропонував законопроекти про введення надлишкових публічних вимог до електронного декларування для всіх неприбуткових організацій", - розповідають в організації.

Крім того, в звіті наголошується, що влада майже нікого не притягла до відповідальності за тортури під вартою, незаконне затримання та інші порушення, пов'язані зі збройними конфліктами.