Названа приправа, що поліпшує пам'ять і настрій

Куркума містить куркумін, який має протизапальні та антиоксидантні властивості.

Любителям індійської кухні особливо сподобається нове відкриття: щоденне вживання певної форми куркумина (речовини, яке надає індійському каррі його яскравого кольору) покращує пам'ять і настрій людей з незначною вікової втратою пам'яті. Про це заявили вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Дослідники вивчали вплив легко засвоюваної добавки куркуміна на показники пам'яті людей без деменції (недоумства), а також потенційний вплив куркуміна на мікроскопічні бляшки в мозку людей з хворобою Альцгеймера.

Лабораторні дослідження показали, що речовина, що міститься в куркумі, володіє протизапальними і антиоксидантними властивостями.

І раніше вчені припустили, що, можливо, саме з цієї причини люди похилого віку в Індії (де куркумін дуже популярний) рідше стикаються з хворобою Альцгеймера і мають хороші когнітивні функції.

"Точний вплив куркуміна невідомо, але це може відбуватися через його здатність зменшувати запалення мозку, яке пов'язане і з хворобою Альцгеймера, і з депресією", - говорить перший автор дослідження доктор Гаррі Смолл (Gary Small) з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі .

У дослідженні взяли участь 40 дорослих людей у віці від 50 до 90 років, у яких були скарги на слабку пам'ять. Учасникам призначали або плацебо, або 90 міліграмів куркуміна двічі в тиждень протягом 18 місяців.

Всі випробовувані проходили стандартний тест на когнітивні здібності на початку дослідження, тест повторювався з проміжком в шість місяців. Крім того, фахівці стежили за рівнем куркуміну в крові людей.

30 пацієнтів піддавалися процедурі позитронної еміссіонній томографіі (ПЕТ) для визначення рівнів амілоїду і тау-білка в їх мозку на початку дослідження і через 18 місяців. Нагадаємо, що ці білки є маркерами хвороби Альцгеймера.

З'ясувалося, що люди, які брали куркумін, набагато покращили свою пам'ять і увагу. У контрольній групі таких же змін не відбулося, говорить Смолл.

У тестах на пам'ять люди, які брали куркумін, було поліпшення на 28 відсотків за 18 місяців. У тих, хто брав куркумін, також спостерігалися невеликі поліпшення настрою, а ПЕТ-сканування показало значно менше ознак амілоїду і тау-білка в миндалевидному тілі і гіпоталамусі, ніж у групі плацебо.

Відзначається, що ці дві області мозку контролюють пам'ять і відповідають за емоційні функції.

"Результати свідчать про те, що, приймаючи цю відносно безпечну форму куркуміну, можна домогтися значних когнітивних поліпшень протягом багатьох років", - говорить Смолл.

Чотири людини з експериментальної групи і двоє людей з групи плацебо відчували легкі побічні ефекти: болі в животі і нудоту.

Тепер автори роботи мають намір провести дослідження з великим числом випробовуваних, серед яких будуть пацієнти з легкою формою депресії. Фахівці хочуть з'ясувати, чи володіє куркумін антидепресантним ефектами.

Результати дослідження представлені в науковому виданні American Journal of Geriatric Psychiatry.