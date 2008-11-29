Вибір обладнання для автосервісу від «Автомеханіка»

Щоб проводити комплексну діагностику і якісний ремонт автомобіля, необхідна наявність професійного обладнання для автосервісу і спеціального інструменту.

Дуже важливо купувати його в надійному місці, де гарантується оригінальність, висока якість, адекватна вартість і інші важливі моменти. Таке обладнання для СТО можна придбати у інтернет-магазині autom.com.ua з найвигіднішими умовами, які тільки можуть пропонуватися на сучасному ринку. «Автомеханіка» має потрібні ресурси для задоволення практично будь-яких потреб у даній сфері.

Компанія «Автомеханіка» здійснює поставки різноманітного обладнання для СТО і автосервісів. Багаторічний досвід роботи в даному сегменті ринку надав їй можливість побудувати тісні партнерські відносини з кращими виробниками. Компанія реалізує продукції без посередників, що створює умови, які обумовлюють доступний рівень цін.

Автосервісне обладнання, розроблене за сучасними технологіями, відповідає трьом основним параметрам: якість, надійність і безпека. Тому, купуючи дане обладнання в компанії «Автомеханіка» для свого автосервісу, можна не сумніватися в його якості.

Компанією пропонуються інструменти та обладнання виробників з чудовою репутацією на світовому ринку і наявними сертифікатами якості на продукцію, що поставляється.

Обладнання що пропонуються:

електрогідравлічні підйомники;

аксесуари та комплектуючі (бачки для фарборозпилювачів, фільтри, пристосування для чищення пістолетів і ін.);

запасні частини і ремонтні комплекти (сопло, розпилювачі, ремонтні комплекти);

фарборозпилювачі (ґрунтувальні, фарбувальні, електричні, пневматичні);

зварювальне обладнання (для редагування сталі і алюмінію, апарат контактного зварювання та ін.);

пилососи (промислові пилососи та аксесуари);

пневматичні, електричні і орбітальні шліфувальні машинки; аксесуари.

Професійне автосервісне обладнання та інструменти полегшують проведення ремонтних робіт, а також дозволяють виконувати їх на високому рівні з відповідною якістю виконання всіх операцій.

При ремонті сучасного автомобіля, достатньо важко обійтися без динамометричного ключа. Навіть затягування легкосплавного литого диску, вимагає фіксованої затяжки.

У слюсарних роботах буває необхідно затиснути гайку зі строго визначеним зусиллям. Це потрібно для того, щоб виключити її відкручування в процесі експлуатації, але при цьому не перетиснути прокладку або прикручувати поверхню, і не зірвати різьбу. Для цього використовують динамометричні ключі. Завдяки спеціальному пристрою вони контролюють силу, з якою відбувається затягування.

Динамометричний ключ - це професійний інструмент з вбудованим динамометром, який дозволяє визначити, з яким зусиллям затягується кріплення.

Скрізь, де необхідно щоб з’єднання мали однаковий показник прикладання сили, використовується динамометричний ключ https://www.autom.com.ua/ru/articles/vybor_dinamometricheskogo_klyucha_hazet_/, який розділяється за типами.

Виділяють кілька типів динамометричних ключів:

Шкальні. При установці кріплення на шкалі ключа буде відображатися момент сили. Це дозволяє постійно контролювати, яким чином закручуються кріплення в несучі будівельні конструкції;

Стрілочні. Схожі на шкальні. Відмінність - можливість отримати необхідні дані не тільки в процесі затягування, але і на вже встановленому болті;

Граничні. Ключі даного типу видають звуковий сигнал при досягненні потрібного зусилля затягування. Зручні у випадках, коли потрібно поставити багато кріплень з однаковим моментом затяжки, зокрема, при виконанні шиномонтажних робіт).

При виборі ключа також звертайте увагу на матеріал, з якого він зроблений. Найбільш якісними є ключі, зроблені з високоміцних матеріалів: хром-ванадію, титану і так далі. Саме такі ключі пропонує «Автомеханіка» - надійні та зручні!