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Вибір обладнання для автосервісу від «Автомеханіка»
Щоб проводити комплексну діагностику і якісний ремонт автомобіля, необхідна наявність професійного обладнання для автосервісу і спеціального інструменту.
Дуже важливо купувати його в надійному місці, де гарантується оригінальність, висока якість, адекватна вартість і інші важливі моменти. Таке обладнання для СТО можна придбати у інтернет-магазині autom.com.ua з найвигіднішими умовами, які тільки можуть пропонуватися на сучасному ринку. «Автомеханіка» має потрібні ресурси для задоволення практично будь-яких потреб у даній сфері.
Компанія «Автомеханіка» здійснює поставки різноманітного обладнання для СТО і автосервісів. Багаторічний досвід роботи в даному сегменті ринку надав їй можливість побудувати тісні партнерські відносини з кращими виробниками. Компанія реалізує продукції без посередників, що створює умови, які обумовлюють доступний рівень цін.
Автосервісне обладнання, розроблене за сучасними технологіями, відповідає трьом основним параметрам: якість, надійність і безпека. Тому, купуючи дане обладнання в компанії «Автомеханіка» для свого автосервісу, можна не сумніватися в його якості.
Компанією пропонуються інструменти та обладнання виробників з чудовою репутацією на світовому ринку і наявними сертифікатами якості на продукцію, що поставляється.
Обладнання що пропонуються:
Професійне автосервісне обладнання та інструменти полегшують проведення ремонтних робіт, а також дозволяють виконувати їх на високому рівні з відповідною якістю виконання всіх операцій.
При ремонті сучасного автомобіля, достатньо важко обійтися без динамометричного ключа. Навіть затягування легкосплавного литого диску, вимагає фіксованої затяжки.
У слюсарних роботах буває необхідно затиснути гайку зі строго визначеним зусиллям. Це потрібно для того, щоб виключити її відкручування в процесі експлуатації, але при цьому не перетиснути прокладку або прикручувати поверхню, і не зірвати різьбу. Для цього використовують динамометричні ключі. Завдяки спеціальному пристрою вони контролюють силу, з якою відбувається затягування.
Динамометричний ключ - це професійний інструмент з вбудованим динамометром, який дозволяє визначити, з яким зусиллям затягується кріплення.
Скрізь, де необхідно щоб з’єднання мали однаковий показник прикладання сили, використовується динамометричний ключ https://www.autom.com.ua/ru/articles/vybor_dinamometricheskogo_klyucha_hazet_/, який розділяється за типами.
Виділяють кілька типів динамометричних ключів:
При виборі ключа також звертайте увагу на матеріал, з якого він зроблений. Найбільш якісними є ключі, зроблені з високоміцних матеріалів: хром-ванадію, титану і так далі. Саме такі ключі пропонує «Автомеханіка» - надійні та зручні!
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