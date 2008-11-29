Саакашвілі пригрозив новими акціями протесту

Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про відновлення акцій протесту для оголошення імпічменту Президенту України Петру Порошенко.

Про це він сказав після оголошення рішення Апеляційного суду, який обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 7:00.

"У найближчі дні ми оголосимо про етапи нашої боротьби! Ми будемо оголошувати про акції протесту для імпічменту Порошенко мирним шляхом! Що б вони не робили, їм доведеться передати владу народу України, демократичним чистим політикам", - заявив М. Саакашвілі.

Варто відзначити, що почувши рішення суду, присутні в залі судових засідань прихильники Саакашвілі зробили шум, вимовляючи "Ганьба!" і образливі слова на адресу суддів.

Нагадаємо, 26 січня Апеляційний суд Києва взяв під частковий домашній арешт М. Саакашвілі.

Генеральна прокуратура України просила суд обрати для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.