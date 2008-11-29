Вчені довели, що ігри не впливають на рівень жорстокості

Насильство в віртуальному світі ніяк не пов'язане з реальним насильством.

Відеоігри популярні вже кілька деcятиліть, але найбільш хвилююче широку громадськість питання за цей час не змінилося: чи впливають жорстокі ігри на поведінку геймерів? Нове дослідження ще раз довело давно встановлений факт: ігри не впливають на рівень жорстокості.

Будь-яких людей, далеких від гейминга, ігри найбільше турбують у зв'язку з їх можливим впливом на психічне здоров'я гравців і, зокрема, підвищенням рівня агресії і жорстокості у геймерів. І, як показало вже не одне дослідження, вони турбуються даремно.

Вчені Університету Йорка провели ряд експериментів з трьома тисячами добровольців і з'ясували, що всупереч побоюванням, ні GTA V, ні інші жорстокі ігри не можуть зробити з геймера схильного до насильства социопата.

Як з'ясувалося, ігри зі сценами насильства взагалі не впливають на психіку дорослих геймерів: вони класифікують і оцінюють різні реальні об'єкти так само, як і далекі від захоплення іграми люди.

Причому вчені навіть спеціально проводили різні експерименти як з фантастичними іграми, так і з реалістичними іграми. Згідно з результатами дослідження, різниці в залученості учасників експерименту в гру між цими двома варіантами практично немає. Тобто, неважливо воюєте ви в грі з інопланетними чудовиськами або зі звичайними людьми - рівень схильності до насильства у вас в будь-якому разі не виросте.

Правда, поки що вчені провели експеримент тільки з дорослими учасниками, але в майбутньому вони збираються провести аналогічний експеримент з неповнолітніми геймерами. Однак, вже зараз можна з упевненістю говорити, що на рівень агресії у дорослих геймерів ігри не впливають.