У Кременчуці розбився вертоліт, всі загинули

Після краху повітряне судно загорілося.

Увечері 25 січня в Кременчуці впав вертоліт Мі-8 з пасажирами на борту. За даними агентства УНН, інцидент стався близько 19.00. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. Всього на борту було четверо людей.

За попередньою версією, повітряне судно могло зачепити при зльоті телевежу або лінію електропередач.

Очевидці відзначають, що чули вибух, після чого місце аварії охопило велике полум'я. На місці працюють співробітники правоохоронних органів та рятувальних служб.

- За попередніми даними, вертоліт є приватним. він здійснював тренувальний політ, - прокоментував ситуацію спікер Нацполіціі області Юрій Сулаєв.