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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Глава МВФ зробила заяву за кредитною програмою для України
Міжнародний валютний фонд готовий і далі продовжувати підтримувати Україну.
Таку заяву зробила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко на економічному форумі в Давосі.
"Я провела хорошу і конструктивну зустріч з Президентом України і його командою. МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну, і ми обговорили здійснення заходів, які допоможуть завершити очікуваний перегляд програми підтримки МВФ", - зазначила вона в своєму Twitter.
Лагард додала, що Україні слід скористатися існуючим сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до більш сильного росту, "необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення".
Петро Порошенко додав, що зі свого боку Україна підтверджує готовність до продовження тісної співпраці з Міжнародним валютним фондом в 2018 році.
Нагадаємо, раніше в Міжнародному валютному фонді заявили, що очікують корекції українського законопроекту про Антикорупційний суд і під час його підготовки до другого читання, а також закону про пенсійну реформу.
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