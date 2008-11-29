Глава МВФ зробила заяву за кредитною програмою для України

Міжнародний валютний фонд готовий і далі продовжувати підтримувати Україну.

Таку заяву зробила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко на економічному форумі в Давосі.

"Я провела хорошу і конструктивну зустріч з Президентом України і його командою. МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну, і ми обговорили здійснення заходів, які допоможуть завершити очікуваний перегляд програми підтримки МВФ", - зазначила вона в своєму Twitter.

Лагард додала, що Україні слід скористатися існуючим сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до більш сильного росту, "необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення".

Петро Порошенко додав, що зі свого боку Україна підтверджує готовність до продовження тісної співпраці з Міжнародним валютним фондом в 2018 році.

Нагадаємо, раніше в Міжнародному валютному фонді заявили, що очікують корекції українського законопроекту про Антикорупційний суд і під час його підготовки до другого читання, а також закону про пенсійну реформу.