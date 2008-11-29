Верховна рада відмовилася розривати дипломатичні відносини з Росією

Поправка про розрив дипломатичних відносин між Києвом і Москвою не отримала схвалення в українському парламенті. За неї проголосували 72 депутати з 226 мінімально необхідних.

Верховна рада України не підтримала поправку про розрив дипвідносин з Росією, яку пропонувалося внести в законопроект про забезпечення державного суверенітету над непідконтрольними територіями Донбасу. Щоб поправка, запропонована позафракційним депутатом Тарасом Батенко, була прийнята, за неї повинні були проголосувати 226 депутатів, однак в ході голосування в середу, 17 січня, її підтримали тільки 72 парламентарія.

Як зазначає "Інтерфакс", профільний комітет Ради також відхилив поправку, згідно з якою, уряд в Києві повинен був ініціювати розрив дипломатичних відносин з Москвою і відкликати українські дипломатичні установи з території Російської Федерації.

Ми прийняли рішення не включати в текст закони, які мають довгострокову дію, тому ця правка, що стосується дипломатичних відносин, була відхилена", - заявив доповідач по законопроекту, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Винник.

18 січня український парламент продовжить розгляд законопроекту про забезпечення державного суверенітету над непідконтрольними Києву територіями Донбасу.